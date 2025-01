Carioca muda linha do VAR, aumenta número de estrangeiros e tem o Troféu Zico

Neste sábado terá início um dos principais torneios estaduais do futebol brasileiro: o Campeonato Carioca. Em 2025, 12 clubes disputarão o título. Para alguns times, pode não ter muita importância, mas para outros, é o momento mais aguardado do ano. O campeão da temporada será conhecido no dia 9 de março e os quatro grandes vão usar jogadores de base nas primeiras rodadas.

Em 2025, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) anunciou que a espessura da linha de impedimento passou de 6cm para 12cm com o objetivo de beneficiar os atacantes. Além disso, o VAR será usado em todas as partidas da competição.

Com a maior invasão de estrangeiros de todos os tempos no futebol brasileiro, a Federação também entendeu em ampliar de sete para nove o número de jogadores estrangeiros por cada equipe.

O troféu da competição recebe o nome de Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Considerado um dos maiores nomes de todos os tempos do futebol brasileiro, o ex-jogador é o maior ídolo da história do Flamengo. O astro esteve, quinta-feira, na festa de lançamento oficial da competição.

O Flamengo é atual campeão e também lidera a disputa por títulos. São 38 taças, contra Fluminense (31), Vasco (24), Botafogo (21) e América (7). O Bangu foi campeão duas vezes, enquanto São Cristovão e Paissandu, uma vez cada.

O campeonato começa com a Taça Guanabara, onde as 12 equipes duelam entre si, em turno único, e os quatro melhores avançam para as semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta. A final, assim como a fase anterior, também terá dois jogos e definirá o campeão estadual.

Os times que ficarem entre a quinta e a oitava colocação se enfrentam pela Taça Rio, torneio disputado em formato de mata-mata. O último colocado será rebaixado para a Série B1. Ano passado, o Audax caiu e sua vaga será ocupada pelo Maricá, pela primeira vez na elite estadual.

PRIMEIRA RODADA

SÁBADO

16h - Botafogo x Maricá, Nilton Santos

16h30 - Nova Iguaçu x Vasco, São Januário

19h - Bangu x Portuguesa, Moça Bonita

DOMINGO

16h - Flamengo x Boavista, Baptistão (Sergipe)

16h - Madureira x Volta Redonda, Conselheiro Galvão

19h - Fluminense x Sampaio Corrêa, Moça Bonita