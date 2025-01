Lucas Pinheiro Braathen perde ouro na Copa do Mundo de esqui alpino por 2 centésimos

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen foi 2 centésimos mais lento do que o francês Clement Noel e conquistou a medalha de prata na etapa de Adelboden da Copa do Mundo de Esqui Alpino, neste sábado, na Suíça.

Foi a segunda medalha de Lucas pelo Brasil na Copa do Mundo. Ele também conquistou a prata em Beaver Creek, nos EUA, o primeiro pódio do país na história da competição. Ele também foi quarto colocado em três outras provas.

Lucas terminou as duas descidas com tempo combinado de 1min51s55. Foi o quinto mais rápido na primeira, com 55s46, e o sexto na segunda, com 56s09. Noel foi 2 centésimos mais rápidos contando as duas descidas.

Com o resultado deste sábado, o atleta filho de mãe brasileira e pai norueguês ganha posição na disputa do "globo de cristal" (o título da temporada) no slalom. Ele manteve a quinta colocação no geral e subiu de oitavo para quarto no slalom. O esquiador já venceu o globo do slalom em 2023, quando ainda competia pela Noruega.

Lucas volta à montanha neste domingo para a prova do slalom gigante, com a primeira descida às 6h30 e a segunda às 9h30 (de Brasília).