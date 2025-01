Ex-nadador perde 10 medalhas olímpicas em incêndio em Los Angeles e ganhará réplicas do COI

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, anunciou que vai entregar ao ex-nadador Gary Hall Jr., dos EUA, réplicas de suas 10 medalhas olímpicas, que foram perdidas nos incêndios que se alastraram por Los Angeles.

Dono de cinco ouro, três pratas e dois bronzes em provas de 50m e 100m livre e revezamentos nos Jogos de Atlanta-1996, Sydney-2000 e Atenas-2004, o ex-nadador de 50 anos mora em Los Angeles e teve que sair de casa rapidamente.

"Foi mil vezes pior do que qualquer filme de apocalipse que já vi", afirmou ele. "Vi fumaça saindo dos fundos da minha casa. Houve explosões. Não tive muito tempo. As pessoas abandonaram seus carros e correram para salvar suas vidas", completou ele para veículos de comunicação dos Estados Unidos.

Gary Hall Jr. conta que só conseguiu salvar seu cachorro, Puddles, e pegar sua insulina, uma pintura de seu avô e outra que sua filha lhe deu. O ex-nadador atualmente dá aulas de natação para crianças em um local que também foi arrasado pelo fogo.

"Estamos totalmente solidários com os cidadãos de Los Angeles e cheios de admiração pelo trabalho incansável dos bombeiros e das forças de segurança", afirmou Thomas Bach. "Neste momento, toda a atenção deve estar concentrada no combate a incêndios e na proteção das pessoas. Soubemos que um grande atleta olímpico, Gary Hall Jr., perdeu suas medalhas no incêndio. O COI lhe fornecerá réplicas", completou.