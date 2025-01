Diretor de futebol do Flamengo confirma acerto com o atacante Juninho, do Qarabag

O atacante Juninho, do Qarabag, será o primeiro reforço do Flamengo para a temporada. O jogador desembarca no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, vindo do Azerbaijão, para realizar os exames médicos e assinar o contrato. Foi a primeira contratação do diretor de futebol português José Boto, que confirmou o acordo nos Estados Unidos, onde o clube faz a pré-temporada.

"Há um acordo, mas só será jogador do Flamengo quando assinar. Qualquer jogador só é jogador do Flamengo depois que assinar e passar por exames médicos. Isso ainda não aconteceu", explicou José Boto em Gainesville, nos Estados Unidos, onde o clube carioca faz a pré-temporada e disputará a Flórida Cup.

José Boto conhece Juninho há um bom tempo. Desde quando o brasileiro atuava em solo português, defendendo Portimonense, Estoril e Chaves. Ciente que o Flamengo precisa de poucos reforços e não pode gastar muito dinheiro, o dirigente chegou ao Rio logo indicando o jogador, sob excelente custo-benefício.

Ciente da temporada longa, o dirigente convenceu o técnico Filipe Luis que o atacante se dará bem no clube por sua velocidade e mobilidade na frente. Juninho, apesar de jogar no Azerbaijão, é visto como um jogador diferenciado e será útil ao Flamengo por jogar não apenas como centroavante, mas aberto nas duas pontas.

O Flamengo desembolsará aproximadamente R$ 32 milhões pelo reforço. O Qarabag receberá em parcelas, em demonstração de que o rubro-negro carioca não abrirá os cofres na janela de transferências. "Não há necessidade de fazer contratações de 15 milhões de euros. Estamos atentos no mercado, queremos reforçar o elenco, mas sem loucuras", frisou José Boto.