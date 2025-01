Santos empresta Rodrigo Fernández ao Independiente sem custos após aval de Pedro Caixinha

O uruguaio Rodrigo Fernández não será aproveitado pelo Santos em 2025 e deixará o clube em definitivo. Depois de passagem pelo Newell's Old Boys no ano passado, ele seguirá na Argentina, emprestado, agora, ao Independiente. O volante estava fora dos planos de Pedro Caixinha, que o liberou.

Jogador de estilo forte na marcação, Rodrigo Fernández perdeu espaço na equipe da Vila Belmiro pelas seguidas suspensões entre 2022 e 2023, quando defendeu o clube por quase 100 partidas. Ele esperava ganhar nova oportunidade agora, mas foi descartado pelo treinador português.

Com contrato somente até o fim de 2025 com o Santos, o jogador uruguaio não voltará mais para o Brasil. Ao menos na Vila Belmiro ele não se apresenta mais. Pode realizar o sonho de voltar a jogar no País caso convença algum clube a contratá-lo após a passagem pelo Independiente.

O contrato firmado com o Independiente foi sem custos aos argentinos e não terá obrigação de compra no fim do ano. O Santos ainda vai arcar com 30% de seus vencimentos, com os outros 70% sendo arcados pela nova equipe.

O Santos continua trabalhando forte para a estreia no Paulistão, quinta-feira, às 21h30, diante da Ponte Preta, em Campinas. Pedro Caixinha tenta entrosar sua equipe titular para as primeiras rodadas e está aproveitando até o fim de semana para dar sua cara à equipe.