Brasileiro Lucas Moraes vence a 7ª etapa do Dakar, mas não tem mais chance de título no geral

O piloto brasileiro Lucas Moraes venceu neste domingo a sétima etapa do Rali Dakar em Al Duwadimi, na Arábia Saudita. Ao lado do navegador espanhol Armand Monleón, o brasileiro completou o percurso em 4h01min49s, mais de sete minutos à frente dos suecos Mattias Ekström e Emil Bergvist e nove minuto mais rápido do que os americanos Mitchell Guthrie e Kellon Walch.

Moraes já havia conquistado uma vitória no Dakar no ano passado, quando se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o feito na história da prova. O segundo triunfo acontece depois de uma quebra no sábado que o tirou da disputa pela vitória na classificação geral. Em 2024, ele terminou na nona posição.

"Considerando tudo o que aconteceu ontem (sábado), com a quebra e tudo mais, na especial de hoje não tínhamos nada a perder", afirmou Moraes, que agora a 19ª posição na classificação geral. "Demos o máximo hoje."

O brasileiro afirmou que a quebra foi benéfica neste domingo pois facilitou a navegação. "Para ser honesto, desde que começamos tão atrás no grid, tivemos sorte porque conseguimos visualizar toda a trilha."

De acordo com Lucas Moraes, a vitória foi importante psicologicamente. "Uma coisa de superação pessoal pra mim e o Armand. Importante também porque somamos mais pontos para o Campeonato Mundial. Estou especialmente feliz. O Dakar, pra todos nós, é como a Copa do Mundo."

O pai de Lucas, Marcos Moraes, que compete com o também brasileiro Maykel Justo, ocupa a 20ª posição na classificação geral. Marcelo Gastaldi com o navegador francês Adrien Metge estão na 21ª colocação.

A disputa do Rali Dakar termina na próxima sexta-feira na Arábia Saudita.