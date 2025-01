Quatro grandes do Rio não vencem em estreia no Carioca pela primeira vez

Rio - O Carioca de 2025 começou sem vitória dos quatro grandes do Rio de Janeiro. Pela primeira vez em 51 anos, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco não venceram na estreia. A última vez que isso aconteceu foi em 1974.

Em 1974, Botafogo, Flamengo e Fluminense estrearam com empate, enquanto o Vasco foi derrotado. Já desta vez, Botafogo e Flamengo foram derrotados por Maricá e Boavista, respectivamente, enquanto o Vasco empatou por 1 a 1 com o Nova Iguaçu e o Fluminense ficou no empate sem gols com o Sampaio Corrêa.

Na edição de 1974, Fluminense e Vasco venceram pela primeira vez na segunda rodada. Já Botafogo e Flamengo venceram apenas na terceira partida. Apesar do início ruim, o Rubro-Negro terminou campeão e conquistou o estadual mais charmoso do Brasil pela 17ª vez em sua história.

Nos últimos anos, os pequenos surpreenderam os grandes. Desde a mudança do regulamento em 2021, em três ocasiões pelo menos um dos pequenos chegaram à semifinal — a exceção foi em 2022. No ano passado, o Nova Iguaçu chegou à final e foi vice-campeão diante do Flamengo.