Guarani vê negociação com zagueiro do Fortaleza 'esfriar' e tem outro alvo para posição

O Guarani foi obrigado a mudar de planos para reforçar seu elenco visando a temporada 2025, que terá pela frente o Paulistão e a Série C do Campeonato Brasileiro. As negociações com o zagueiro Jhonatan Silva, do Fortaleza, "esfriaram". Agora, outro nome está no radar.

O atleta de 23 anos chegaria por empréstimo do Fortaleza, mas no momento da assinatura do contrato com o Guarani, onde já estava integrado à pré-temporada, houve uma divergência nas cláusulas contratuais e por isso, a negociação não foi finalizada.

Formado no Fortaleza, Jhonatan integrou o elenco principal do técnico Juan Pablo Vojvoda em 2024, chegando a ser relacionado para algumas partidas do Campeonato Brasileiro. No entanto, o jogador não chegou a entrar em campo sob o comando do treinador argentino.

Com essa baixa, o Guarani mudou de alvo. Agora, quem está no radar é Raphael Rodrigues, que disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo-SP. Aos 25 anos, tem passagens também por Confiança e Avaí.

Atualmente, o elenco comandado por Maurício Souza conta com Alan Santos e Márcio Silva, que devem ser titulares no Paulistão. Além deles, Titi e Caio Dias estão reintegrados ao elenco após empréstimos e também são opções.

O Guarani estreia no Paulistão no dia 15 de janeiro, quando recebe no Brinco de Ouro da Princesa, o Botafogo de Ribeirão Preto, às 19h30. O Bugre divide o Grupo B com Portuguesa, Red Bull Bragantino e Santos.