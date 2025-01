Red Bull Bragantino contrata zagueiro do Peñarol que ajudou a parar o Flamengo na Libertadores

O Red Bull Bragantino anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do zagueiro uruguaio Guzmán Rodríguez. Em sua primeira passagem pelo Brasil, o defensor de 24 anos assinou um contrato com o clube do interior paulista até dezembro de 2029.

O jogador foi um dos destaques do Peñarol, no ano passado, participando na vitoriosa campanha do Campeonato Uruguaio e ajudando sua equipe a alcançar as semifinais da Copa Libertadores, inclusive, eliminando o Flamengo nas quartas de final. Ele foi titular em 44 das 45 partidas que fez pelo clube de Montevidéu em 2024, com bom desempenho nas jogadas aéreas, nos passes e na recuperação de bolas.

"Estou em um clube incrível, que tem uma boa organização e instalações de altíssimo nível. Minha expectativa, ao atuar pela primeira vez em uma equipe brasileira, é de me adaptar rapidamente ao ritmo e ao grupo, para dar o meu melhor em campo e contribuir ao máximo para alcançarmos todos os nossos objetivos", afirmou Guzmán, que antes havia defendido River Plate e Boston River, ambos do seu país.

Guzmán Rodríguez é o quarto reforço do elenco comandado pelo técnico Fernando Seabra na atual temporada. Antes do zagueiro, o clube de Bragança Paulista havia acertado com os atacantes Isidro Pitta, ex-Cuiabá, Fernando, que defendia o Red Bull Salzburg, e Lucas Barbosa, vindo do Juventude.

O zagueiro Douglas Mendes e o atacante Eduardo Sacha acertaram a permanência no time do interior paulista. Por outro lado, o zagueiro Kevin Lomónaco, os meio-campistas Raul e Lincoln e os atacantes Vitinho, Talisson e Ivan Cavaleiro deixaram o clube.

O Bragantino estreia nesta quinta-feira no Campeonato Paulista, diante do Corinthians, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid.