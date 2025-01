Dudu rebate Leila: 'Minha história foi gigante. Me esquece, vai tomar no c...'

Poucas horas depois de a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmar nesta segunda-feira que o atacante Dudu, hoje no Cruzeiro, deixou o clube alviverde "pela porta dos fundos", o jogador usou seu perfil no Instagram para responder a dirigente de forma violenta.

"O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo!!!!", escreveu Dudu pelo stories do seu perfil, em uma foto cercado dos troféus conquistados por ele. "Minha história foi gigante e sincera diferente da sua sra @leilapereira. Me esquece, VTNC", completou ele, abreviando o palavrão "vai tomar no c..."

Mais cedo, Leila Pereira criticou Dudu pela forma como o atacante deixou o Palmeiras neste início de ano sem custos, para o Cruzeiro, poucos meses depois de ter rejeitado se transferir para o time mineiro com uma compensação financeira para o clube paulista. A dirigente comparou a situação de Dudu com a do também atacante Rony, que pode sair do Palmeiras nos próximos dias.

"O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos. No meio do ano, quando falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. E esperou-se até o fim do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões. Completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum, é extremamente disciplinado, cumpre seus deveres e se ele não quiser ir, não tem problema. Vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras", disse Leila.

Dudu chegou em 2015 no Palmeiras, contratado do Grêmio, e teve uma carreira vitoriosa no clube do Parque Antártica. Foi tetracampeão brasileiro, tetracampeão paulista, campeão da Copa do Brasil e bicampeão da Copa Libertadores.