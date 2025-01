Galvão Bueno detona início dos campeonatos estaduais no Brasil: 'Ridículo e triste'

Galvão Bueno não poupou críticas ao início da temporada do futebol no Brasil. Alguns estaduais já tiveram o pontapé inicial no último final de semana, como o Campeonato Carioca.

Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, por exemplo, entraram em campo com equipes alternativas. Os elencos principais das equipes estão em fase de pré-temporada. Ao criticar o começo dos torneios estaduais, Galvão Bueno exaltou a final da Supercopa da Espanha no domingo, na qual o Barcelona bateu o Real Madrid por 5 a 2.

"O grande jogo do dia foi o 5 a 2 do Barcelona em cima do Real Madrid na decisão da Supercopa da Espanha. No Campeonato Espanhol, já havia vencido por 4 a 0 e no campo do Madrid. Nesta temporada, está 9 a 2 para o Barça. Números cruéis. E, como na goleada anterior, Raphinha foi o craque do jogo", elogiou o jornalista, em postagem no Instagram.

"Então, com um jogo desses, como se interessar pelo início dos estaduais, com times grandes jogando só com reservas e muitos deles fazendo pré-temporada no exterior? Ridículo e triste esse nosso início de temporada", detonou Galvão Bueno.

Contando com formações reservas, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo não conseguiram vencer na primeira rodada do Carioca. O Vasco empatou com o Nova Iguaçu, enquanto o Fluminense não saiu do zero com o Sampaio Corrêa. Botafogo e Flamengo foram derrotados, respectivamente, por Maricá e Boavista.