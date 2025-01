Botafogo volta ao Engenhão para encarar a Portuguesa atrás da reabilitação no Carioca

Depois de uma estreia frustrante, o Botafogo busca de sua primeira vitória no Campeonato Carioca, diante da Portuguesa, nesta terça-feira, no Engenhão, pela segunda rodada da Taça Guanabara. O campeão brasileiro e da Copa Libertadores começou a competição com o pé esquerdo e espera conquistar os primeiros três pontos. O confronto terá início às 19h30.

No primeiro jogo do estadual, o Botafogo enfrentou em casa o novato Maricá e perdeu por 2 a 1. Por outro lado, a Portuguesa venceu o Bangu na estreia por 1 a 0, em duelo que aconteceu em Moça Bonita.

Ainda sem o grupo principal à disposição, o Botafogo continua com um elenco alternativo nestas primeiras rodadas. O grupo principal vai se apresentar, justamente, nesta terça-feira. O time que vai voltar a campo é comandado por Carlos Leiria, técnico do sub-23.

Apesar da "crise" nos bastidores com a saída do treinador Artur Jorge e os protestos dos jogadores, que cobram os valores referentes à premiação da conquista da Libertadores, a diretoria tenta blindar os jovens que estão representando o clube.

O time deve entrar em campo com a base da formação que enfrentou o Maricá, apenas com mudanças pontuais. Yarlen, que começou no banco de reservas naquele confronto, entrou e foi um dos destaques do ataque. A boa atuação pode credenciar o jogador a ganhar uma oportunidade desde o início. Valentín Adamo também está cotado para ser titular no ataque.

A principal dúvida é em relação a Jeffinho, que pode ser novidade no banco de reservas. O atleta já se reapresentou para o Carioca, mas a comissão técnica prega cautela com o "retorno em definitivo" do atacante, que está praticamente desde maio sem jogar por conta de uma lesão na coxa direita. Durante o período, ele atuou apenas no dia 21 de novembro, contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Na ocasião, ficou em campo apenas 24 minutos.

Após o jogo contra o Maricá, Carlos Leiria elogiou a estreia do clube e defendeu os jovens que estiveram em campo. "Os jogadores cumpriram bem. No decorrer do jogo, tivemos volume de jogo, continuamos sendo ofensivos. Vejo alguns aspectos positivos. Avalio como positiva essa estreia porque os jogadores buscaram a todo momento. Infelizmente, o resultado não veio, mas a atitude deles é de início que acredito que acho que eles vão vencer".

Após estrear com três pontos, a Portuguesa quer dar sequência ao bom momento. Sob o comando de Evaristo Piza, destaque da Série C do ano passado pelo Botafogo-PB, a Lusa realizou a pré-temporada em São Paulo e disputou sete jogos-treino.

Para esta partida, o treinador tende a usar a mesma base da escalação do jogo contra o Bangu. Lohan, que entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória, pode receber uma chance entre os titulares.

Evaristo Piza quer um time propositivo, que procure valorizar a posse da bola a todo momento, refletindo suas ideias dentro das quatro linhas. De acordo com o comandante, o período foi essencial para as "variações de modelo de jogo".

"A gente buscou (em São Paulo) ser um time bem compacto, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Um time que vai gostar da bola. A base do trabalho foi em cima disso. Um time competitivo ao extremo."

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO X PORTUGUESA

BOTAFOGO - Raul; Kauê Leonardo, Kawan, Serafim e Lúcio; Newton, Patrick de Paula e Kauê; Carlos Alberto (Yarlen), Valentín Adamo (Vitinho) e Matheus Nascimento. Técnico: Carlos Leiria (interino).

PORTUGUESA - Bruno; Joazi (Lucas Mota), Thomás Kayck, Iran Sidny e Ian Carlo; MV, Wellington Cézar e Anderson Rosa (João Paulo); Romarinho, Joãozinho e Hélio Paraíba (Lohan). Técnico: Evaristo Piza.

ÁRBITRO - João Marcos Gonçalves Fernandes.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).