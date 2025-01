Dudu volta a atacar Leila Pereira e comete gafe: 'Mais falsa que nota de 2 reais'

O atacante Dudu, do Cruzeiro, voltou a atacar Leila Pereira, presidente do Palmeiras, nas rede sociais e cometeu uma gafe no texto que escreveu como comentário em uma publicação do jornalista Benjamin Back, o Benja, no Instagram. O comunicador publicou um vídeo de Leila criticando as excursões pré-temporada nos EUA empreendidas por clubes rivais e escreveu: "Pode gostar ou não de Leila Pereira, mas ela fala o que pensa, na lata".

Dudu, que já havia direcionado mensagens ofensivas à dirigente no dia anterior, incomodou-se com o elogio feito por Benja. "Já conversei e troquei várias ideias com você, mas essa pessoa só fala na lata pela imprensa. Porque, na lata mesmo, ela não fala nada. Pelo menos para mim, nunca teve coragem de falar na lata. Para mim, na lata, ela falava que amava e tudo mais! Então, parem de ficar puxando o saco dessa pessoa, porque o que ela fala no microfone não é nada disso. #falsamaisquenotade2reais", disse.

O jogador quis fazer uso da expressão popular "mais falsa que nota de R$ 3", construída dessa forma porque cédulas de R$ 3 não existem, mas se confundiu e escreveu R$ 2, valor que possui sua própria cédula. No restante do texto, ele continua criticando a ex-chefe.

"Ela gosta de like e vocês ficam postando. Não cai nessa, não. Todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras, ainda vou poder falar tudo que penso dessa presidente. Hoje, defendo um clube maravilhoso que me abriu as portas. Respeito muito o Cruzeiro e não convém ficar falando de outras coisas. Mas toma cuidado quando for postar algo sobre ela", afirmou.

BRIGA PÚBLICA

Dudu começou a disparar publicamente contra Leila Pereira após declarações dadas por ela durante coletiva de imprensa para apresentação da Sportingbet como nova patrocinadora do Palmeiras, na segunda-feira. Ela citou o atacante, sem nem mesmo ser questionada sobre a forma que ele deixou o clube. "O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos", disse.

Para justificar sua fala, Leila lembrou que foi Dudu quem procurou o Cruzeiro disposto a deixar o Palmeiras no meio do ano passado. Na época, a negociação melou porque o atleta foi convencido por amigos e integrantes da Mancha Alviverde de que deveria permanecer. Ele, no entanto, continuou negociando com o time mineiro, para o qual se transferiu em dezembro após rescindir com o Palmeiras, sem render, portanto, um ganho financeiro à equipe paulista.

"O Dudu foi vendido no meio do ano, e vocês viram tudo o que aconteceu. Foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras (R$ 20 milhões de reais à época) e acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada".

Poucas horas depois da coletiva, Dudu usou seu perfil no Instagram para responder a dirigente de forma violenta. "O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo!", escreveu Dudu pelo stories do seu perfil, em uma foto cercado dos troféus conquistados por ele. "Minha história foi gigante e sincera diferente da sua sra @leilapereira. Me esquece. VTNC", completou ele, abreviando o palavrão "vai tomar no c...".