São Paulo vence Juventude por 1 a 0 em duelo apertado e avança na Copinha

Tetracampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo segue vivo na busca por mais um título da competição. Na noite desta terça-feira, o time da capital eliminou o Juventude em duelo válido pela terceira fase ao bater o rival pelo placar de 1 a 0, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, interior do estado. O gol da classificação foi marcado por Ryan Francisco ainda no primeiro tempo.

O primeiro tempo foi dominado pelas ações do São Paulo, que demorou para conseguir criar uma jogada de perigo. A primeira boa chance saiu aos 28 minutos, quando Alves cobrou escanteio fechado e quase fez um gol olímpico, mas a bola acertou o travessão.

Porém, minutos depois, aos 31, a equipe tricolor conseguiu abrir o placar. Alves tocou para Ryan, de calcanhar, que só teve o trabalho de tirar do goleiro e mandar para o fundo da rede.

Depois disso, o Juventude foi para cima, mas não conseguiu empatar. Apesar das oportunidades criadas, o conjunto gaúcho falhou nas finalizações e foi para o intervalo com a desvantagem no marcador.

Na volta para o segundo tempo, o duelo seguiu movimentado, com o Juventude fazendo pressão em busca do empate. Apostando nos contra-ataques, o time paulista levou perigo também com Ferreira, em um chute fora da área, mas Luiz Turatto brilhou com grande defesa.

Com o passar do tempo, o Juventude foi se desorganizando ofensivamente e foi pouco efetivo. Com o controle da partida, o São Paulo administrou o 1 a 0 e garantiu o sua permanência no torneio.