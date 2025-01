Time alternativo do Botafogo garante a primeira vitória no Carioca diante da Portuguesa

Sem o elenco campeão da Copa Libertadores e do Brasileiro, o Botafogo se recuperou na Taça Guanabara nesta terça-feira à noite. Após perder na estreia para o Maricá, por 2 a 1, o time alternativo foi a campo no estádio Nilton Santos e venceu a Portuguesa por 2 a 0, no duelo que abriu a segunda rodada do estadual.

Com gols de Kauê Rodrigues e Kayke Queiroz, o Botafogo aparece em quarto lugar com seus três primeiros pontos. A Portuguesa, que na primeira rodada venceu o Bangu, por 1 a 0, caiu para o quinto lugar, com três pontos.

Mesmo enfrentando uma linha de cinco defensores da Portuguesa, o Botafogo não encontrou dificuldades e dominou boa parte do primeiro tempo. Com mais posse de bola, tinha um bom volume ofensivo e abriu o placar logo aos 19 minutos. Matheus Nascimento fez boa jogada individual e serviu Kauê Rodrigues finalizar da entrada da área.

Com a vantagem, os donos da casa não diminuíram a intensidade e seguiram tomando conta da partida. Sem meio de campo, a Portuguesa sofria para manter a posse de bola e pouco chegou ao gol alvinegro.

Na segunda etapa, a Portuguesa mudou o esquema tático e ganhou corpo dentro de campo. Equilibrando a partida, os visitantes chegaram a empatar a partida com Lohan, mas o gol foi anulado por impedimento. O lance acordou o Botafogo que quase ampliou com Newton, que parou em um milagre do goleiro Bruno.

Com mais qualidade, o time mandante encontrou nos contra-ataques o espaço para voltar a tomar conta da partida. Newton lançou Kayke, que cara a cara com o goleiro não desperdiçou. O gol chegou a ser anulado por impedimento, mas o VAR confirmou a marcação. Matheus Nascimento chegou a fazer o terceiro, mas desta vez o impedimento foi confirmado. O que não fez falta e o Botafogo controlou a partida até o apito final.

O Botafogo volta a campo no sábado, às 16h30, diante do Sampaio Corrêa, no estádio Lourivaldão, em Saquarema. Já a Portuguesa atua no domingo, às 17h, contra o Madureira, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 PORTUGUESA

BOTAFOGO - Raul; Newton, Kawan, Serafim e Rafael Lobato (Lucyo); Kauê Rodrigues (Kauê Leonardo), Patrick de Paula e Vitinho Vaz (Kauan Lindes); Yarlen, Matheus Nascimento (Adamo) e Carlos Alberto (Kayke). Técnico: Carlos Leiria.

PORTUGUESA - Bruno; Lucas Mota, Thomás Kayck, Ian Carlo, Iran (Willian) e Marcus Vinícius (Kaike); Wellington Cézar, Romarinho e Anderson Rosa (João Paulo); Joãozinho (Miguel Vinicius) e Hélio Paraíba (Lohan). Técnico: Evaristo Piza.

GOLS - Kauê Rodrigues, aos 19 minutos do primeiro tempo. Kayke, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Nascimento, Kawan, Yarlen, Patrick de Paula, Kayke (Botafogo); Iran (Portuguesa).

ÁRBITRO - João Marcos Gonçalves Fernandes (RJ).

RENDA - R$ 65.482,00

PÚBLICO - 3.798 torcedores.

LOCAL - Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ).