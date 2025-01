Velo Clube e Noroeste reeditam final da Série A2 na estreia do Paulistão

A primeira rodada do Campeonato Paulista colocou frente a frente as duas equipes recém-promovidas à elite do futebol estadual. Campeão da Série A2, o Velo Clube enfrenta o vice, o Noroeste, nesta quarta-feira, às 18h30, no estádio Benitão. O time de Rio Claro acabou com um tabu de 45 anos sem jogar o Paulistão. Já o representante de Bauru não atuava no "grande palco" há 14 anos.

O Velo Clube passou por uma reformulação total, sob o comando do técnico Guilherme Alves, que levou o time à elite. Foram 25 jogadores contratados para tentar buscar o principal objetivo na competição: a permanência na elite.

O elenco do Noroeste também está reformulado após o acesso. Diferente do rival, a direção está apostando em jogadores mais experientes e conhecidos no Estado, como o lateral Cicinho, ex-Santos, e o volante Wellington, ex-São Paulo. O técnico é Paulo Comelli, já que Moisés Egert deixou o clube para assumir o comando do XV de Piracicaba.

O Velo Clube levou a melhor diante do Noroeste em todos os jogos do ano passado. Foram duas vitórias e um empate, que garantiu o título da Série A2. O retrospecto, no entanto, é equilibrado. O time de Rio Claro venceu seis partidas, perdeu seis e empatou outras nove.

O técnico Guilherme Alves terá dois desfalques: o volante Norton e o zagueiro Júlio Vaz, que passaram recentemente por cirurgias no joelho. A principal certeza é a presença de Daniel Amorim, ex-Vasco, destaque nos jogos-treinos realizados durante a pré-temporada.

O treinador, no entanto, fechou os treinamentos e não deu pistas de quem utilizará como titular. A expectativa é que monte um time ofensivo, apostando no fator casa. "Sabemos que é um campeonato difícil, da primeira à última rodada, mas temos um time de guerreiros que, tenho certeza, vai corresponder dentro de campo. Nosso objetivo é alcançar os 12 pontos o mais rápido possível na competição para que o Velo se mantenha na primeira divisão", afirmou Guilherme Alves.

Do outro lado, o técnico Paulo Comelli deve apostar na experiência ainda mais na estreia fora de casa, por isso, deve mandar a campo um time com o goleiro Felipe Alves, o lateral Cicinho e o atacante Jenison. O volante Wellington ainda é dúvida.

"Tivemos uma boa pré-temporada, conseguimos tirar o melhor de nossa equipe. Vamos ter um jogo difícil na estreia, mas estamos preparados. Vamos dar o máximo para conquistarmos o objetivo do Noroeste neste retorno à Série A1", disse o treinador, que volta a trabalhar no Brasil após anos seguidos no mundo árabe.

FICHA TÉCNICA

VELO CLUBE X NOROESTE

VELO CLUBE - Dalton; Luan Salles, Marcelo Augusto, Carlos Itambé, Rafael Ribeiro e Renan Siqueira; Carlos Manuel, Felipinho e Sillas; Daniel Amorim e Jefferson Nem. Técnico: Guilherme Alves.

NOROESTE - Felipe Alves; Cicinho, Luizão, Rodolfo Filemon e Diego Maia; Jonatas Paulista, Léo Costa e Denner; Pedro Felipe, Carlão e Jenison. Técnico: Paulo Comelli.

ÁRBITRA - Marianna Nanni Batalha

HORÁRIO - 18h30

LOCAL - Estádio Benitão, em Rio Claro (SP).