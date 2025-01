Djokovic avança no Aberto da Austrália e quebra recorde de Federer

Novak Djokovic acrescentou mais um recorde a sua coleção nesta quarta-feira. O sérvio se tornou o tenista que jogou o maior número de partidas de Grand Slam na história, com 430, ao entrar em quadra pela segunda rodada do Aberto da Austrália, em Melbourne. Ele quebrou o recorde que pertencia ao suíço Roger Federer, já aposentado.

Djokovic e Federer estavam empatados com 429 partidas cada somando suas participações em todos os quatro torneios do Grand Slam (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open). O sérvio soma agora 379 vitórias e 51 derrotas nessas competições, um aproveitamento de 88,1%. O suíço acumulou 369 triunfos e 60 revezes, com aproveitamento de 86%.

"Os Grand Slams, é claro, são os pilares do nosso esporte. Eles significam tudo para a história do esporte. Definitivamente, são os torneios mais importantes", comentou Djokovic, nesta quarta. "Sou simplesmente abençoado por estar batendo outro recorde, eu acho, hoje."

A marca é apenas mais uma na extensa lista de recordes que o sérvio vem acumulando ao longo dos últimos anos. Djokovic é o dono do maior número de títulos de Grand Slam, com 24 no total, superando o espanhol Rafael Nadal (22) e o próprio Federer (20). O sérvio passou mais tempo na liderança do ranking (428) e também detém o maior número de finais de Major (37), seis a mais que o recorde anterior, que pertencia ao suíço.

E a tendência é que Djokovic amplie suas marcas uma vez que seus maiores rivais já se aposentaram, nos últimos anos. No Aberto da Austrália, ele poderá acumular a marca de 100 vitórias se alcançar a semifinal. No momento, soma 96 triunfos. Ele busca o 11º título, sendo que o 10º já é um recorde no primeiro Grand Slam da temporada.

O novo triunfo do sérvio veio na madrugada desta quarta, sobre o português Jaime Faria, por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (4/7), 6/3 e 6/2. A partida contra o rival de 21 anos, que veio do qualifying e é o 125º do ranking, foi interrompida brevemente pela chuva, o que exigiu o fechamento do teto retrátil da quadra central do complexo.

Ao contrário da sua partida de estreia, Djokovic fez um bom começo de partida. Dominou com facilidade o set inicial, mas oscilou na segunda parcial. E reagiu bem nos dois sets seguintes. O sérvio terminou a partida com menos bolas vencedoras do que o adversário: 33 a 38. Mas cometeu menos erros não forçados: 33 a 52. A partida teve duração de 3 horas.

Na terceira rodada, Djokovic vai enfrentar o checo Tomas Machac, de 24 anos, atual 25º do mundo. Ele avançou ao derrotar o americano Reilly Opelka por 3/6, 7/6 (7/1), 6/7 (5/7), 7/6 (7/4) e 6/4. Será o terceiro confronto entre os dois tenistas, sendo que Machac já venceu o sérvio no ano passado, na semifinal do Torneio de Genebra, no saibro. Em 2023, o ex-número 1 do mundo levou a melhor em Dubai, na quadra dura.

ALCARAZ APLICA "PNEU"

Ainda sem enfrentar dificuldades em Melbourne, o espanhol Carlos Alcaraz venceu mais uma e também se garantiu na terceira rodada. Nesta quarta, ele despachou o japonês Yoshihito Nishioka com direito a um "pneu": 6/0, 6/1 e 6/4. O número três do mundo precisou de apenas 1h21min de jogo para seguir vivo no único torneio de Grand Slam que ainda não venceu.

Sólido em todos os fundamentos, Alcaraz disparou 14 aces e 36 bolas vencedoras. E cometeu 16 erros não forçados, contra 20 do rival, 65º do mundo. Na terceira rodada, Alcaraz vai enfrentar o português Nuno Borges, 33º do ranking da ATP, que eliminou o local Jordan Thompson por 6/3, 6/2 e 6/4.

Outros cabeças de chave a entrarem em quadra nesta quarta foram o francês Arthur Fils (20º) e o checo Jiri Lehecka (24º), que confirmaram o favoritismo. Fils derrubou o compatriota Quentin Halys por 6/2, 4/6, 7/6 (7/2) e 7/5. Lehecka contou com o abandono de outro francês, Hugo Gaston, quando vencia por 6/3 e 3/1.

Como aconteceu na primeira rodada, o Aberto da Austrália teve sua programação afetada nesta quarta pelo mau tempo. A chuva acabou interrompendo alguns jogos de simples, mas não chegou a causar o cancelamento de nenhum deles. Oito partidas foi paralisadas no total e 14, todas de duplas, foram adiadas, o que deve afetar a programação de quinta-feira.