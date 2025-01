Botafogo se despede de Almada e atacante argentino é oficializado pelo Lyon

O Botafogo se despediu do argentino Thiago Almada nesta quinta-feira, poucas horas antes de o Lyon oficializar a contratação do atacante. Pelas redes sociais, o clube carioca agradeceu ao jogador e disse que sua chegada foi "um marco" para a trajetória do time brasileiro.

"Gracias, Almada!", agradeceu o Botafogo, em espanhol. "Thiago, sua chegada ao Botafogo foi um marco. Técnico, habilidoso e decisivo desde os primeiros toques na bola, via-se o talento e a magia de um craque em campo. Com visão de jogo única e um toque de genialidade, alcançou os corações alvinegros, nossa cidade e títulos."

Almada foi um dos destaques do setor ofensivo do Botafogo nas conquistas dos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores. "Já campeão do mundo, conquistou o Brasil e a América. Parou o tempo em Buenos Aires e entrou para a história do Mais Tradicional com as taças da Libertadores e do Brasileirão. Cada drible, cada passe e cada gol foram parte de uma jornada que ficará eternamente registrada na memória do Clube. O Botafogo sempre lembrará de você com gratidão e carinho, Thiago Ezequiel Almada. Boa sorte!"

A transferência de Almada para o Lyon já era esperada desde sua chegada ao clube carioca, em junho do ano passado - estreou em agosto -, porque os dois times pertencem ao mesmo grupo, liderado pelo empresário americano John Textor, dono da SAF da equipe brasileira. Almada assinou contrato de empréstimo com o clube francês até 30 de junho de 2025.

Almada, ao acertar com o Botafogo, no meio do ano passado, se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, custando US$ 25 milhões, equivalente a R$ 137 milhões, no câmbio da época.