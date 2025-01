Alcaraz diz que Fonseca será um dos melhores do mundo 'em breve': 'Tenho que tomar cuidado'

João Fonseca continua chamando a atenção do mundo do tênis. Nesta quarta-feira, o espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo, foi mais um tenista a elogiar o tenista brasileiro, destacando a sua ascensão. Na terça, Fonseca fez a estreia em Grand Slams batendo o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, por 3 sets a 0, pela primeira rodada do Aberto da Austrália.

Nesta quarta, Alcaraz se mostrou impressionado com o rendimento do brasileiro e projetou um grande futuro para o jovem atleta. "O que eu posso falar sobre isso? É algo incrível a maneira como ele jogou em sua primeira partida de Grand Slam contra um Top 10. A maneira como ele entrou para o jogo e como lidou com tudo, com o nervosismo e o duelo em geral. Tudo foi fantástico", elogiou o espanhol.

"Tenho que tomar cuidado com ele. Ele vai crescer e estamos apenas no começo do ano. Foi uma vitória em Grand Slam, mas com certeza ele vai continuar assim. Vamos colocar João Fonseca entre os nomes dos melhores jogadores muito em breve", prosseguiu o terceiro colocado do ranking da ATP, que já treinou com o brasileiro algumas vezes.

PRÓXIMO JOGO DE FONSECA

O brasileiro volta a jogar na madrugada desta quinta-feira. O tenista encara o italiano Lorenzo Sonego, número 55 do ranking da ATP, pela segunda rodada do primeiro Grand Slam do ano.

O embate entre João Fonseca e Lorenzo Sonego será o quarto jogo da quadra 1573 Arena. Assim, não há horário específico para o confronto, que será disputado ao fim das partidas anteriores programadas para a mesma quadra.

Numa previsão não oficial, é possível que a partida tenha início por volta das 3h (horário de Brasília), caso a programação não sofra alterações pelos organizadores do torneio - há chance de chuva. O duelo tem transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

O jogo anterior na quadra será entre a brasileira Beatriz Haddad Maia e a russa Erika Andreeva, também pela segunda rodada.