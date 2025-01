Cristiano Ronaldo deve assinar 'contrato do século' de R$ 1,1 bilhão anuais, diz jornal

Contratado pelo Al-Nassr em dezembro de 2022, Cristiano Ronaldo pode estender sua parceria com o clube saudita até 2026. Com o fim do contrato inicial, que era válido até 2025, o astro português poderia assinar pré-contrato com qualquer outro time, mas recebeu uma proposta bilionária da sua equipe atual - e deve assiná-la.

A informação é do jornal esportivo espanhol Marca. De acordo com a publicação, o jogador teria recebido a oferta de um salário de 183 milhões de euros anuais. Na cotação atual, o valor alcança o R$ 1,1 bilhão. Por dia, são mais de R$ 3 milhões. Com isso, Cristiano receberia o maior salário da história do futebol.

A proposta inclui também parte da propriedade do clube. Caso permaneça no Al-Nassr, o português passaria a possuir 5% do time.

Com o acordo, Cristiano passaria ainda a ter mais influência em algumas decisões do clube. Entre elas, estariam as contratações para reforçar o elenco e torná-lo mais competitivo - uma promessa que teria sido feita ao jogador. Segundo o jornal, Casemiro, brasileiro do Manchester United, estaria no alvo do Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo e o volante são conhecidos de longa data. Antes no Real Madrid, os dois também foram companheiros de equipe no Manchester United, onde Casemiro permanece.

Os reforços colocariam o time do Al-Nassr à altura de outras equipes sauditas, como o Al-Hilal, equipe onde joga Neymar, e o Al-Itihad, de Benzema. Nas últimas duas temporadas, o Al-Nassr bateu na trave e foi vice-campeão do Campeonato Saudita. A intenção, agora, é repetir o feito de 2018-19 e voltar a ser o vencedor da principal divisão do país.