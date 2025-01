Grêmio atropela Goiás e dupla paulista chega nas oitavas da Copa São Paulo

A terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve sequência na tarde desta quarta-feira, com três jogos simultaneamente. O Grêmio foi quem conquistou a classificação de forma mais tranquila para a próxima fase. Encarando o Goiás, os gaúchos venceram por 4 a 0, e agora aguardam o classificado entre Zumbi-AL e Red Bull Bragantino.

Além dele, dois paulistas se classificaram. Nos acréscimos da segunda etapa, Matheus Rocha classificou o Ituano ao marcar o gol do desempate, fechando a conta em 3 a 2 para cima do Fortaleza. Nas oitavas de final, o adversário será Vila Nova ou Corinthians.

Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Flamengo-SP eliminou o Ibrachina nos pênaltis, ao vencer por 3 a 0, levando a melhor no duelo paulista. Agora, enfrenta o Vasco na próxima fase. Pela manhã, o time carioca passou pelo Ceará, por 3 a 2, na capital. O Osasco Audax, em casa, eliminou o Athletico ao ganhar por 1 a 0 com gol de Marquinhos, que completou a bola para as redes com o braço. A arbitragem não viu o lance e validou o gol da classificação sob os protestos dos paranaenses.

Os últimos três duelos da terceira fase acontecem na sequência, ainda nesta quarta-feira. Às 18h30 para Palmeiras e Sport. Vila Nova-GO e Corinthians jogam às 19h15, enquanto o fechamento da rodada fica para Zumbi-AL e Red Bull Bragantino-SP, às 21h30.

Confira os jogos de quarta-feira:

11h

Audax-SP 1 x 0 Athletico-PR

Vasco-RJ 3 x 2 Ceará-CE

15h

Flamengo-SP 1 (3) x (0) 1 Ibrachina-SP

Grêmio-RS 4 x 0 Goiás-GO

Ituano-SP 3 x 2 Fortaleza-CE

18h30

Palmeiras-SP x Sport-PE

19h15

Vila Nova-GO x Corinthians-SP

21h30

Zumbi-AL x Red Bull Bragantino-SP