Inter leva susto, consegue a virada, mas cede o empate para o Bologna no Campeonato Italiano

Em um jogo cheio de alternativas, a Internazionale teve a sua sequência de seis vitórias seguidas no Campeonato Italiano interrompida ao ficar no empate de 2 a 2 com o Bologna nesta quarta-feira, em partida atrasada da 19ª rodada da competição. Com o resultado, a equipe do técnico Simone Inzaghi permanece na vice-liderança, mas perdeu a chance de diminuir a distância para o líder Napoli.

Na classificação, o clube de Milão ostenta agora 44 pontos, três a menos que o rival napolitano. Na parte intermediária, o Bologna contabiliza 30 pontos e ocupa a oitava posição.

No jogo, os visitantes começaram balançando a rede dando um susto na torcida local. Castro acertou um arremate, o chute contou com um desvio, e parou no fundo da rede dos anfitriões, aos 16 minutos.

A resposta da Inter veio logo depois e também terminou com grito de gol nas arquibancadas. Dimarco deu um passe de calcanhar, Skorupski fez defesa parcial, mas Dumfries pegou a sobra para decretar o empate.

A virada dos donos da casa veio no fim do primeiro tempo. Lautaro Martinez voltou a ser decisivo e, após assistência de Dimarco, colocou a Inter em vantagem pela primeira vez no confronto.

Apesar de jogar em casa, a equipe de Milão não conseguiu fazer valer o mando de campo e cedeu a igualdade na etapa final. O defensor sueco Holm marcou presença na área e fez o segundo o Bologna e definiu o empate de 2 a 2.