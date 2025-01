Bayern goleia o Hoffenheim e não dá chances de aproximação à concorrência no Alemão

Perder o título da temporada passada para o Bayer Leverkusen serviu de lição para o Bayern de Munique fazer uma temporada mais séria e avassaladora na busca da retomada da hegemonia no Campeonato Alemão. Em sus disputa particular com o atual detentor do título, o time bávaro goleou o Hoffenheim por 5 a 0 e manteve a boa e folgada vantagem de quatro pontos (42 a 38).

Pela segunda rodada seguida entrando em campo após o time de Xabi Alonso e, consequentemente, com o Leverkusen na cola, com apenas um ponto atrás, o Bayern não quis saber de "ressurgir" o adversário na briga pelo troféu ao somar mais um grande triunfo.

Foram necessários apenas seis minutos para o líder abrir caminho à 13ª vitória na competição. Sane recebeu dentro da área e bateu forte, cruzado, para derrubar o ferrolho do Hoffenheim. Porteira aberta... Em linda troca de passes, Raphael Guerreiro ampliou aos 12 minutos.

O artilheiro Hary Kane deixou a vitória encaminhada com somente 26 minutos. Bateu pênalti forte, deslocando o goleiro. Na comemoração, acertou uma cabeçada sem querer no nariz do veterano Thomas Müller.

A goleada se confirmou após o intervalo. O quarto gol foi novamente de Sané, que surgiu na área para escorar o cruzamento. O quinto foi mais uma aula de futebol coletivo. Troca de passes intensa com direito a toque de calcanhar e a bola chega em Gnabry, que aos 21 da etapa final, fechou a surra bávara.

O Bayern sobe para 42 pontos após o encerramento do primeiro turno e vai dando mostras que a briga será somente com o Bayer, caso o rival tenha fôlego. Na terceira posição, o Eintracht Frankfurt já está com nove pontos de desvantagem, com o RB Leipzig fechando o G-4 com 30.