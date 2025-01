Guarani mostra força em casa e bate Botafogo-SP na estreia do Paulistão

O Guarani começou a temporada 2025 de forma positiva. Recebeu o Botafogo no Brinco de Ouro, em Campinas, e bateu os visitantes pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Jean Victor, contra, e Giva, um em cada tempo. Uma grata surpresa para o torcida bugrina, desanimada após o rebaixamento à Série C do Brasileiro, no final do ano passado.

Com o resultado, o Guarani somou os primeiros três pontos e assumiu a liderança do Grupo B, que conta com Red Bull Bragantino, Portuguesa e Santos. Sem pontuar, o Botafogo divide o Grupo A com Corinthians, Inter de Limeira e Mirassol.

Os dois rivais protagonizaram um primeiro tempo equilibrado, mas o time da casa não demorou para abrir o placar. Logo aos seis minutos, Emerson Barbosa cruzou, o lateral Jean Victor tocou de cabeça para trás e a bola enganou o goleiro Victor Souza. A chuva tomou conta do gramado e Anderson Leite precisou sair ainda na etapa inicial, desfalcando o time campineiro.

Atrás do placar, o Botafogo forçou jogadas ofensivas na reta final do primeiro tempo, mas não pressionou o adversário. Aos 40 minutos, Toró conseguiu a única finalização, mas a bola foi à direita de Gabriel Mesquita. O primeiro tempo teve um resultado justo.

Na etapa final, o Botafogo criou maior volume ofensivo, mas esbarrou na boa marcação do Guarani, que se manteve no comando do placar. Aos 17 minutos, o time campineiro aumentou a vantagem com o volante Giva. Ele aproveitou erro de Edson na defesa e chutou no alto, para ampliar o marcador.

Jean Victor tentou responder e criou uma boa oportunidade ao visitante. Pelo lado do Guarani, Matheus Régis e Renan Barnabé também tiveram participações ofensivas positivas. Na reta final, o dono da casa administrou o placar e garantiu os três pontos na estreia do Paulistão.

Na próxima rodada, o Guarani entra em campo para enfrentar a Inter de Limeira, no sábado, às 16h, no estádio Major Levy Sobrinho. O Botafogo encara o São Paulo, na segunda-feira, às 20h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 0 BOTAFOGO-SP

GUARANI - Gabriel Mesquita; Yan Henrique (Lucas Justen), Raphael Rodrigues, Márcio Silva (Titi) e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Anderson Leite (Giva), Isaque e Caio Mello (Mateus Sarará); Eliseu Manuel (Renan Barnabé) e Matheus Régis. Técnico: Maurício Souza.

BOTAFOGO-SP - Victor Souza (João Carlos); Jeferson, Edson, Allyson e Jean Victor; Jean (Alexandre); Gabriel Bispo e Leandro Maciel (Gustavo Bochecha); Silvinho, Toró (Jonatha, Cafu) e Pablo Thomaz (Douglas Baggio). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Jean Victor, contra, aos 7 minutos do primeiro tempo; Giva, aos 12 do segundo.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Justen e Nathan Camargo (Guarani); Leandro Maciel (Botafogo.

RENDA - R$ 90.185,00.

PÚBLICO - 3.575 torcedores.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).