João Fonseca perde para Sonego em 5 sets e cai no Aberto da Austrália; Bia avança

João Fonseca deixou uma boa impressão na sua primeira vez em um Grand Slam em sua jovem carreira na elite do tênis. Nesta quinta-feira, o carioca de 18 anos perdeu do italiano Lorenzo Sonego, número 55 do ranking da ATP, por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (8/6), 3/6, 1/6, 6/3 e 3/6 e foi eliminado na segunda rodada do Aberto da Austrália. Foi a primeira vez que o brasileiro disputou um confronto de cinco sets, que teve 3h41min de duração.

Fonseca, 112º do ranking, havia eliminado o número 9 do mundo, o russo Andrey Rublev, de forma surpreendente, em sua estreia num Grand Slam. Mas não conseguiu repetir o feito na segunda rodada. O brasileiro viu ser encerrada sua série de 14 vitórias consecutivas, que começou no Torneio Next Gen Finals, em dezembro, passando pelo Challenger de Camberra e o torneio qualificatório para a chave principal do Aberto da Austrália.

Na terceira rodada, Sonego enfrentará o húngaro Fabian Marozsan, que bateu o norte-americano Frances Tiafoe, cabeça de chave e número 17 do ranking, por 3 sets a 2, também nesta quinta.

Nesta semana, com uma vitória grande sobre um tenista consagrados e num dos principais palcos do tênis mundial, Fonseca chamou atenção de lendas do esporte, como Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, que reiteraram os elogios ao brasileiro, dizendo ser questão de tempo para que ele esteja entre os melhores do mundo no ranking da ATP.

Mundo afora, os fãs de tênis têm se encantado com João Fonseca nesta semana. Mesmo com a derrota, o brasileiro se garante no Top 100 do ranking da ATP na próxima atualização da lista, ao fim do Aberto da Austrália.

Nesta quinta, o primeiro set começou equilibrado. Como aconteceu nas últimas partidas, Fonseca contou com o apoio da torcida brasileira nas arquibancadas, mas viu Sonego em grande forma e o carioca teve dificuldades. Após sair atrás, o brasileiro levou a disputa para o tie-break. Ele viu o adversário salvar três set points, mas se recuperou e fechou o primeiro set em 7/6 (8/6), para delírio dos fãs na Arena 1573, uma das principais quadras do complexo.

Fonseca viu indícios do problema que teria pela frente logo no início do segundo set. O primeiro game durou mais de cinco minutos e, apesar de o brasileiro sair na frente, Sonego mostrou firmeza nas bolas de fundo, quebrando o serviço do carioca e chegando a abrir 1/3. O italiano fechou em 3/6, empatando a partida.

Sonego fez valer a experiência no terceiro set, administrando o ritmo da partida e forçando o erro de João Fonseca. O brasileiro demonstrou irritação e não se encontrou. Mesmo sem encaixar o primeiro serviço, o italiano levou a melhor, fechando em 1/6 e virando a partida.

Apesar do placar adverso, a barulhenta torcida brasileira colocou o jovem de 18 anos de volta na partida, que passou dos habituais três sets que Fonseca estava acostumado. Sob os gritos de "eu acredito", o carioca voltou a demonstrar força nos ataques de mão direita, e foi a vez de Sonego se desestabilizar, ter o serviço quebrado e ver o brasileiro abrir 3/0. O italiano forçou o erro adversário, com boas variações técnicas, mas não foi páreo para os golpes de Fonseca, que fechou o set em 6/3 com uma linda paralela, deixando tudo igual.

O set decisivo mostrou novamente um Sonego mais agressivo, levando o primeiro game com bons saques. João Fonseca teve frieza para ficar na cola do italiano, acertando boas devoluções e belíssimos aces. O italiano esteve à frente do placar durante boa parte do 5º set, e abriu 3/5 ao quebrar o serviço do brasileiro. Fonseca chegou a salvar um match point, mas não conseguiu evitar a derrota.

BIA AVANÇA

Pouco antes de Fonseca entrar em quadra, Beatriz Haddad Maia, atual número 17 do ranking da WTA, venceu a russa Erika Andreeva (86ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, pela segunda rodada da chave feminina do Aberto da Austrália.

Bia Haddad precisou de 1h21min para superar a tenista russa e avançar para a terceira rodada da competição. Essa foi a terceira vitória da brasileira em três jogos contra Andreeva.

Com este resultado, Bia Haddad iguala sua melhor campanha no Grand Slam australiano, obtida no ano passado. A adversária da brasileira na próxima fase será a russa Veronika Kudermetova, que eliminou a britânica Katie Boulter (cabeça de chave 22) por 7/6 (7/3), 2/6 e 6/2.