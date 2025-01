Vitor Roque entra em processo de divórcio com influenciadora um ano após casamento aos 18 anos

O atacante Vitor Roque está em processo de divórcio com a influenciadora Dayana Lins. Os dois se casaram no final de 2023 - estavam juntos desde julho daquele ano. Com o término do relacionamento, Dayana Lins já tem resolvido questões burocráticas para retornar para o Brasil. O jogador pertence ao Barcelona e está emprestado para o Betis, também da Espanha.

Recentemente, em entrevista ao Portal Leo Dias, a influenciadora fez um desabafo sobre a relação e deu detalhes do processo de divórcio. "Infelizmente, o casamento não deu certo. Agora neste momento estamos providenciando o retorno para o Brasil. Porém, como alguns já acompanharam, eu tenho um cachorro, e a papelada não é fácil e demora um pouco", explicou ao portal.

"Também tem a questão das pendências que tenho que resolver aqui na Espanha, tem a questão financeira também para poder retornar ao meu Brasil. Com toda certeza estou com muita saudade e quero retornar para o Brasil o quanto antes. Porém, essas questões ainda me prendem aqui", prosseguiu.

Segundo a influenciadora, o comportamento de Vitor Roque começou a sofrer alterações ao longo do breve casamento. "Quando chegamos na Europa, as atitudes começaram a mudar... Eu acreditava que era por conta da pressão do futebol, sendo que era para eu ser o porto seguro, como sempre fui em todas as situações, mas ele descontava o estresse dele com palavras muito pesadas e atitudes que não estou preparada como falar sobre", disse.

"Dia 25 de dezembro, viajaram o Vitor e seus pais e sequer me comunicaram, e tem outras situações que foram mais pesadas, sobre lealdade. Porém, é outro assunto que não estou pronta ainda para tratar", complementou.

Na quarta-feira, o Betis perdeu por 5 a 1 para o Barcelona, pela Copa do Rei. Vitor Roque, de pênalti, fez o único gol do time de Sevilha no confronto.