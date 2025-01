Corinthians explica gastos de R$ 8 milhões no cartão corporativo

O Corinthians se manifestou nesta quinta-feira após vir à tona que a diretoria gastou mais de R$ 8 milhões em cartões corporativos no primeiro ano de gestão do presidente Augusto Melo. Segundo reportagem da Gazeta Esportiva, a soma das 11 faturas de 2024 foi de R$ 8.399.594,42.

Os valores do primeiro semestre foram citados em um relatório do Conselho de Orientação do Corinthians (Cori) enviado ao Conselho Deliberativo, que resultou na abertura de um segundo processo de impeachment contra Augusto Melo. Os números enviados pela diretoria ao Cori divergem das faturas, além da existência de outros quatro cartões ativos.

Ainda de acordo com a publicação, as faturas fazem referências à despesas em bares e restaurantes, especialmente em viagens do time para outras cidades ao longo da temporada. Somente o consumo na rede de gastronomia especializada em frutos do mar Coco Bambu o custo total ultrapassou R$ 43 mil ao longo da última temporada. Nenhuma das contas no estabelecimento teve valor menor do que R$ 5 mil.

Em nota oficial, o Corinthians informou que os gastos com a rede de restaurantes especializada em frutos do mar foram para delivery em jogos fora de casa, com comida sendo consumidas pelo elenco e estafe no vestiário e hotel.

"Nas partidas em outras cidades, os atletas, estafe e comissão técnica fazem a refeição pós-jogo dentro do vestiário. O cardápio é escolhido por um nutricionista e passado para quem está na viagem, permitindo que escolham entre opções como carne, peixe e massa. É uma alimentação controlada para repor o gasto energético e calórico da partida. As refeições são entregues e realizadas no vestiário do estádio. Depois de comerem, atletas, estafe e comissão seguem para o aeroporto e retornam a São Paulo. Quando a comissão opta por dormir na cidade do jogo, as refeições são feitas no hotel. Todos esses valores são pagos com o cartão corporativo que fica com o Departamento de Futebol", explicou o clube.

A direção corintiana explicou a preferência pela rede Coco Bambu. "O Coco Bambu não é o único restaurante que realizou este serviço, mas foi o preferido em algumas cidades pela qualidade, fornecimento e segurança alimentar. Além disso, possui refeições mais leves, como legumes, peixes, batatas assadas, arroz integral e ingredientes nos quais podemos confiar. A qualidade da alimentação é um dos fatores primordiais no processo de recovery pós-jogo."

Os gastos com cartões corporativos também tiveram significativo aumento após a chegada do astro holandês Memphis Depay. A diretoria teve uma despesa de R$ 453 mil com hospedagens no Hotel Fasano em 2024. Somente em setembro, mês em que o holandês foi apresentado, foram registradas gastos no valor de R$ 78 mil. Em 14 de outubro, o cartão foi utilizado oito vezes em um mesmo dia, sugerindo despesas além da hospedagem.

Na nota, o clube afirma que esse gasto se refere a dois meses em que Memphis Depay ficou morando no hotel de luxo enquanto não tinha residência fixa em São Paulo.

"O clube reforça que todos os gastos com o cartão corporativo são exclusivamente para despesas relacionadas a viagens, hospedagens, refeições e outras necessidades operacionais ligadas às atividades do clube, incluindo os esportes profissionais e de base, envolvendo atletas e funcionários dessas áreas", afirmou o Corinthians, em comunicado.

O clube explicou ainda que o cartão corporativo pode ser usado por cinco pessoas diferentes. "O clube reitera que tem apenas um cartão corporativo, que pode ser usado por 5 CPFs diferentes, relativos aos departamentos de Compras, Futebol Profissional e Presidência (este cartão, inclusive, está zerado e nunca foi usado pessoalmente pelo presidente Augusto Melo)."