Bahia contrata argentino com passagem pelo Barcelona e renova com Gabriel Xavier e Rezende

Em pré-temporada na Espanha, o Bahia continua se reforçando para a temporada e anunciou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro argentino Santiago Ramos Mingo, que passou pelo Barcelona B, e ainda as renovações com o também zagueiro Gabriel Xavier e com o volante Resende.

"O Esporte Clube Bahia SAF comunica a contratação do zagueiro Santiago Ramos Mingo. O Tricolor finalizou a negociação junto ao Defensa y Justicia e o atleta assinou contrato até 2029", oficializou o Bahia.

O defensor de 23 anos é canhoto, foi revelado no Boca Juniors e vendido para o Barcelona antes mesmo de estrear no profissional. Ele defendeu o time B do clube catalão nas temporadas de 2020 e 2022. Antes de retornar à Argentina, em 2023, o atleta ainda defendeu o OH Leuven, da Bélgica.

Zagueiro que gosta de aparecer na área e costuma anotar gols, Santiago Ramos Mingo se apresentará ao Bahia em Girona, onde o clube está fazendo sua pré-temporada.

Além do reforço, o clube ainda anunciou as duas renovações. "O Esporte Clube Bahia SAF informa que renovou o contrato do zagueiro Gabriel Xavier até o final de 2029 e do volante Rezende até o fim de 2026", anunciou o clube.

O vínculo de Gabriel Xavier ia até o fim da temporada de 2027. Com 94 jogos disputados, o jovem revelado na base ganha respaldo da diretoria e um aumento salarial. Já o volante está no clube desde 2022 e tinha vínculo até dezembro. El é o segundo atleta mais longevo do Bahia, atrás somente do goleiro Danilo Fernandes.