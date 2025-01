Auditoria revela irregularidades e rombo milionário no Porto, rival do Palmeiras no Mundial

O Porto, gigante do futebol português que será rival do Palmeiras no Mundial de clubes deste ano, apresentou uma série de irregularidades administrativas que resultaram em grande prejuízo financeiro para o clube. Foi o que mostraram dados de uma auditoria realizada nas últimas dez temporadas e reveladas pelo jornal A Bola.

No campo das negociações de atletas, o Porto desembolsou quase 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) a mais do previsto em comissões de contratações, desrespeitando as regras do fair play financeiro da Fifa, revelou a auditoria feita pela Deloitte.

Além disso, 5,1 milhões de euros teriam sido gastos em irregularidades na venda de ingressos, com descontos indevidos e benefícios para a torcida organizada do time.

Por fim, 3,6 milhões de euros teriam sido desembolsados de forma indevida com uso de veículos por familiares de dirigentes, refeições sem justificativa e gastos em joalherias e relojoarias.

André Villas-Boas, técnico do Porto entre 2011 e 2012, com passagens também por Chelsea e Tottenham, foi eleito presidente do clube português no meio de 2024. O ex-treinador prometeu renegociar as dívidas do time (de cerca de 115 milhões de euros) e inclusive emprestou 500 mil euros sem juros ao clube.