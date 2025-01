Flamengo anuncia a contratação do atacante Juninho até o fim de 2028

O atacante Juninho, que estava no Qarabag, do Azerbaijão, é o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2025. O jogador foi anunciado pela diretoria e já esteve no Ninho do Urubu para a assinatura do contrato, que vai até o fim de dezembro de 2028.

Para contar com o atleta, o clube carioca desembolsou cerca de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões). Em entrevista à Fla TV, ele manifestou seu contentamento com o desfecho positivo.

"Nação, muito obrigado pelas mensagens que recebi. Quero que vocês saibam que estou muito feliz de estar aqui e espero representar da melhor maneira possível toda a nação", afirmou o jogador.

Juninho chega com a responsabilidade de substituir Gabigol, que trocou o Flamengo pelo Cruzeiro. Como o titular Pedro está machucado e tem volta prevista somente para o mês de maio, ele vai ter espaço para mostrar o seu valor com o técnico Filipe Luís.

Dono da camisa 23, número escolhido por ser a data de nascimento de sua filha, Juninho já vai ser integrado ao elenco alternativo que ficou no Rio até que a delegação volte da pré-temporada nos Estados Unidos.

A diretoria agora corre para regularizar o atleta na Ferj e na CBF para que ele reúna condições de atuar no Campeonato Carioca e também na Supercopa do Brasil, quando o clube vai encarar o Botafogo em jogo único no dia 2 de fevereiro.

A princípio, a sua apresentação oficial deve acontecer na semana que vem, quando o diretor de futebol José Boto retornar ao Brasil. No último ano, pelo Qarabag, ele foi artilheiro e melhor jogador do campeonato nacional do Azerbaijão, além de ter conquistado o título da competição.