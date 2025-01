Autor de golaço exalta 'DNA de Ponte Preta' na estreia e foca na sequência do Paulistão

Foi na raça e na emoção que a Ponte Preta conseguiu uma vitória importantíssima na estreia do Paulistão 2025. Na noite desta quarta-feira, no Jorge Ismael de Biasi, teve um a menos em campo desde o primeiro tempo, mas conseguiu superar o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Maguinho.

Com o resultado, além de quebrar uma sequência de quatro jogos sem vencer o adversário, a Ponte foi a três pontos e assumiu a liderança provisória do Grupo D, que ainda conta com Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube.

Quando o Novorizontino já era mais contundente na partida, Dudu recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, aos 33 minutos da primeira etapa. Porém, mesmo com um a menos, a Ponte Preta se segurou e aproveitou sua melhor chance na partida com Maguinho, que aos 16 do segundo tempo, fez um golaço, e deu a vitória para o time campineiro.

"Primeiro quero agradecer a Deus, que está sempre nos capacitando. Agradecer minha família, esposa, filhos. Importante vitória jogando fora de casa, contra uma grande equipe, com um a menos. Fico feliz porque o DNA do clube é esse e mostramos um pouco disso", disse o autor do gol da Ponte.

Sem tempo a perder, a Ponte Preta já se prepara para a próxima rodada do Paulistão. No domingo (19), faz sua primeira partida do ano no Moisés Lucarelli, quando a partir das 20h30, encara o Santos.