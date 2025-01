Como o meia Claudinho pode se encaixar na equipe do Palmeiras?

O meia-atacante Claudinho, atualmente no Zenit São Petesburgo, é cogitado como o novo possível contratado do Palmeiras para 2025. Dessa forma, o jogador de 27 anos poderia se juntar aos atacantes Facundo Torres e Paulinho como reforços do clube alviverde para esta temporada.

Mas como ele poderia ser utilizado no time de Abel Ferreira? Campeão olímpico com a seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio, disputada em 2021, Claudinho de destacou no Red Bull Bragantino e foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro de 2020, tendo marcado 18 gols. Foi contratado no meio de 2021 pelo Zenit, por 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões). Jogou 122 partidas, fez 21 gols e deu 28 assistências na Rússia. Agora, segundo informação do GE, poderia custar mais de 18 milhões de euros aos cofres palmeirenses.

Além de atuar no setor de armação, Claudinho pode ser usado mais próximo à área e também pelos lados do campo. No meio campo, teria como concorrentes Raphael Veiga, um dos grandes protagonistas da vencedora equipe de Abel nos últimos anos, além de Maurício (que começou 2025 fazendo os dois gols da vitória por 2 a 0 contra a Portuguesa, na estreia do Campeonato Paulista) e Rômulo (titular diante da Portuguesa).

Pelas pontas, Claudinho disputaria posição com Estêvão, grande figura do Palmeiras em 2024, com o argentino Facundo Torres e com Felipe Anderson, que chegou da Lazio no meio do ano passado com pompa, mas acabou não se destacando como esperado até aqui. Uma terceira opção seria utilizar o jogador do Zenit no ataque, ao lado de Paulinho, por exemplo.

A equipe de Abel Ferreira teve até aqui as chegadas de Facundo, ex-Orlando City, e Paulinho, ex-Atlético-MG. E perdeu o meia Gabriel Menino, para o Atlético-MG, e o atacante Dudu, para o Cruzeiro. Os meias Andreas Pereira, do Fulham, Matheus Pereira, do Cruzeiro, e o atacante Vitor Roque, do Bétis, são outros nomes especulados para reforçar o Palmeiras.