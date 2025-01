Endrick é decisivo, Real Madrid espanta zebra na prorrogação e avança na Copa do Rei

Em um jogo cheio de reviravoltas, Endrick virou o herói da classificação do Real Madrid às quartas de final da Copa do Rei ao marcar dois gols na vitória de 5 a 2 de sua equipe sobre o Celta, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei, no Santiago Bernabéu. Atuando diante de sua torcida, o gigante espanhol abriu vantagem com Mbappé e Vini Jr, mas permitiu a reação faltando oito minutos para o fim e viu o rival chegar ao empate levando o confronto para a prorrogação. No tempo extra, Endrick anotou o terceiro, Valverde fez o quarto e o camisa 16 fechou o placar fazendo o quinto.

No duelo, quem também brilhou foi Vini Jr. Além do gol, ele quase anotou mais um ao encobrir o goleiro. A bola só não entrou porque a zaga conseguiu fazer o corte. Ele ainda fez a assistência para Arda Güller anotar o terceiro. O lance, no entanto, foi invalidado por impedimento.

Endrick entrou em ação quando a partida ainda estava 2 a 0 para os mandantes. O camisa 16 ocupou a vaga de Mbappé, mas pouco fez de efetivo. Pior: com ele em campo, o Celta acabou buscando a reação e a igualdade no tempo normal. Na prorrogação, porém, sua estrela brilhou e, com um potente chute de esquerda, ele estabeleceu o 3 a 2 e, após o gol de Valverde, ainda fez mais um para transformar a vitória em goleada.

O jogo começou com uma boa chance para cada equipe. Aos 4min, após levantamento na área, Marcos Alonso escorou e Starfelt, também de cabeça, acertou o travessão de Lunin. A resposta do Real Madrid veio em um arremate de Tchouaméni, que Villar mandou para escanteio em difícil defesa.

Com dificuldades para furar o bloqueio rival, o gigante espanhol inaugurou o placar aos 37 minutos. Em uma bonita investida pela esquerda, Mbappé, fez 1 a 0 em chute cruzado. O segundo gol foi marcado pelo brasileiro Vini Jr no início do segundo tempo. Ele aproveitou a jogada feita por Brahim Díaz, na direita, e finalizou na saída do goleiro para fazer 2 a 0.

Um erro na saída de bola do Real, porém, deu ao duelo um tom de apreensão nos minutos finais. Camavinga tocou errado e Pablo Durán entrou na área. No momento de definir, ele apostou no cruzamento que Bamba mandou para as redes, aos 37 minutos: 2 a 1.

Na base do tudo ou nada, o Celta foi para cima e conseguiu o que ninguém esperava. Asencio derrubou Bamba na área e o juiz marcou pênalti. Marcos Alonso cobrou no canto e decretou o empate aos 45 minutos levando o duelo para a prorrogação.

Na segunda etapa do tempo extra, porém, tudo mudou. Ao receber de Arda Güller, Endrick chutou de esquerda e fez 3 a 2. Logo depois, com um belo chute, Valverde aumentou para 4 a 2. Mas tinha tempo para mais. Após escanteio, o centroavante revelado pelo Palmeiras tocou de calcanhar e encerrou a goleada se transformando no nome da partida.

Após o confronto desta quinta, o Real Madrid vira a chave e vai centrar foco no Campeonato Espanhol. No domingo, a equipe merengue recebe o Las Palmas no Santiago Bernabéu. No mesmo dia, o Celta também joga em casa e enfrenta o Athletic de Bilbao.

Mais duas partidas aconteceram pela rodada das oitavas de final. O Osasuna conseguiu um importante resultado como visitante ao derrotar o Athletic Club por 3 a 2. No outro confronto, o Real Sociedad fez valer o mando de campo e derrotou o Rayo Vallecano por 3 a 1.