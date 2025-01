São Bernardo começa avassalador e vence Água Santa na estreia do Paulistão

Grande sensação do Paulistão da temporada passada, o São Bernardo promete dar trabalho mais uma vez em 2025. Prova disso é que nesta quinta-feira estreou com uma vitória fora de casa, diante do Água Santa, pelo placar de 2 a 1, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema. O time visitante começou avassalador e marcou dois gols em menos de 15 minutos. Os donos da casa até descontaram ainda no primeiro tempo, mas não foi o suficiente.

Com o resultado, o São Bernardo empata em pontos no Grupo D com Palmeiras e Ponte Preta, que também venceram na rodada de estreia. O Água Santa, por sua vez, que busca manter sua ascensão no futebol após o vice-campeonato estadual em 2023, estreou com o pé esquerdo e está zerado no Grupo C, onde apenas o Noroeste venceu na rodada, já que o São Paulo teve jogo adiado por estar nos Estados Unidos.

O primeiro tempo começou movimentado e não demorou para o São Bernardo abrir o placar, mesmo jogando fora de casa. Logo aos três minutos, em uma cobrança de escanteio ensaiada, Arthur Henrique cruzou rasteiro na primeira trave e Fabrício Daniel completou de primeira, sem chances para Ygor Vinhas.

Depois do gol, o São Bernardo cresceu e conseguiu ampliar minutos depois, aos 12. Depois de uma saída de bola errada do zagueiro Lucas Rocha, Romisson fez o desarme e só rolou para Guilherme Queiroz completar para o gol. Apesar dos dois gols, o Água Santa não se entregou, foi para cima e diminuiu aos 21 minutos.

Netinho recebeu na intermediária e arriscou de longe. O goleiro Alex Alves se atrapalhou e acabou espalmando para o meio da área, onde estava Willen para completar de peixinho. Nos minutos finais, o Água Santa seguiu em cima em busca do empate, mas sem sucesso.

Na volta do intervalo, o Água Santa teve mais posse de bola, mas demorou para transformar isso em chances de gol para empatar. Enquanto isso, o São Bernardo se fechou na defesa e levava perigo em contra-ataques rápidos. A primeira chance real do segundo tempo saiu apenas aos 23 minutos, quando Guilherme Lazaroni tentou um chute cruzado para os donos da casa.

Ainda em cima, no lance seguinte, foi a vez de Lazaroni cruzar rasteiro e Ynaiã aproveitar a sobra, mas mandar na trave. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o São Bernardo soube administrar a vitória.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo para a disputa da segunda rodada da fase de grupos do Paulistão, ambos às 16h. O Água Santa visita o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, enquanto o São Bernardo recebe o Red Bull Bragantino, no estádio Primeiro de Maio.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 1 X 2 SÃO BERNARDO

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Ynaiã (Diogo Batista), Lucas Rocha, Fábio Sanches e Guilherme Lazaroni (Neilton); Wesley Dias, Marco Antonio (Gabriel Silva), Netinho (Renan Castro) e Luan Dias; Willen e Robinho (Ademilson). Técnico: Marcelo Cabo.

SÃO BERNARDO - Alex Alvez; Rodrigo Ferreira (Echaporã), Helder, Matheus Salustiano e Arthur Henrique (Pará); Pedro Carrerette, Lucas Lima e Romisson; Léo Jabá (Kady), Guilherme Queiroz (Felipe Azevedo) e Fabrício Daniel (Hugo Sanches). Técnico: Ricardo Catalã.

GOLS - Fabrício Daniel, aos três, Guilherme Queiroz, aos 12, e Willen, aos 21 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marco Antônio (Água Santa) e Matheus Salustiano (São Bernardo).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).