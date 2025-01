Botafogo é superado pelo Criciúma e cai nas oitavas da Copinha; Guarani se despede

Os clubes do Rio de Janeiro não tiveram muita sorte nesta quinta-feira na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após o Fluminense cair para o São Paulo, o Botafogo acabou sendo eliminado ao perder para o Criciúma por 4 a 2, em Bálsamo. O time alvinegro jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos e não conseguiu repetir o feito da Libertadores de 2024, quando foi campeão sobre o Atlético-MG em desvantagem numérica.

Com a eliminação, o Botafogo continua sem fazer uma grande campanha na Copinha. A melhor foi em 1971, quando foi vice-campeão, perdendo para o Fluminense nos pênaltis. Já o Criciúma continua com o sonho vivo 2de chegar em uma final inédita do torneio.

O Criciúma, inclusive, já sabe o seu adversário das quartas de final. O time carvoeiro enfrentará a Ferroviária, que superou o Guarani por 2 a 0, também nesta quinta-feira, em Araraquara. O jogo será no sábado, com horário e local a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Criciúma começou melhor o jogo e pressionando o Botafogo. Mas, apesar do maior volume ofensivo do adversário, quem abriu o placar foi o Alvinegro. Aos 12 minutos, Charles aproveitou uma sobra na entrada da área e marcou um golaço.

Atrás no marcador, o Criciúma seguiu insistindo no ataque, até que conseguiu o empate com Ruan Vitor aos 39. Após cobrança de falta, a bola ficou viva dentro da área do Botafogo. O atacante, então, aproveitou e jogou para o gol.

No segundo tempo, o Botafogo se complicou logo no primeiro minuto, quando Justino fez dura falta e recebeu o vermelho. Com um a mais, o Criciúma passou a mandar no jogo e ampliou aos 12. Hiago fez grande jogada e cruzou. João Libânia subiu sozinho e fez 2 a 1.

O Criciúma soube controlar bem a partida e confirmou o triunfo aos 26. Adriano puxou o contra-ataque, após escanteio para o Botafogo. Ele tocou para Thales, com total liberdade, marcar. O quarto saiu aos 39. Lira soltou a bomba da entrada da área e ampliou.

O Botafogo insistiu e diminuiu nos acréscimos. Weliton arriscou o chute de fora da área e marcou, mas não conseguiu impedir a derrota do time carioca.

Ainda nesta quinta-feira, a Ferroviária se aproveitou do fator casa para superar o Guarani com uma vitória por 2 a 0. O time de Araraquara fez um bom primeiro tempo e abriu o placar logo aos quatro minutos, com Pedro Estevam. Thiagão, aos 19 da etapa final, marcou o segundo.