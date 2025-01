Corinthians vence Red Bull Bragantino na estreia do Paulistão com fim de jejum de Pedro Raul

O Corinthians abriu o Paulistão com vitória. O time alternativo entrou com três volantes e sofreu sem meias para criar jogadas. O gol do Red Bull Bragantino para abrir o placar parecia decretar um começo ruim de Estadual, mas mudanças de Ramón Díaz e o desencanto de Pedro Raul garantiram a virada corintiana.

O técnico argentino não pôde contar com Garro, com lesão no joelho, e Igor Coronado, com virose. Mesmo com Carillo à disposição, a preferência foi por um meio de campo com três volantes. Isso causou prejuízo logo nos primeiros minutos, quando o time da casa começou com pressão. Após cruzamento pela esquerda, John John recebeu sozinho dentro da área e teve condições de abrir o placar, mas Donelli fez grande defesa.

Talles Magno, Romero e Hernández ficavam isolados na frente. Um trio de volantes no meio não tinha capacidade de armação. Estranha que Ramón Díaz prefira poupar Carillo e Yuri Alberto, que poderiam qualificar o jogo, diante de uma equipe da Série A, sendo que haverá compromissos mais fáceis em que os melhores atletas poderiam descansar.

O time da casa aproveitou as dificuldades corintianas para impor uma marcação alta no começo do jogo. Numa dessas, o Corinthians conseguiu descobrir um caminho possível, com lançamentos nas costas da defesa bragantina.

O Red Bull Bragantino, porém, era mais organizado. Mais uma vez com avanço pela esquerda, Juninho Capixaba cruzou. Desta vez, Lucas Evangelista foi quem recebeu e abriu o placar com um cabeceio de almanaque, sem chances para Donelli.

Em novo lançamento, Romero recebeu com campo livre à sua frente. O paraguaio avançou e preferiu adiantar a bola em vez de passar para um companheiro livre. O jogador corintiano saltou e, então, teve contato com um defensor do Red Bull Bragantino, fora da área. O árbitro Matheus Delgado Candançan indicou pênalti, mas o VAR sinalizou impedimento na origem da jogada.

O fim do primeiro tempo mostrou uma reorganização da equipe corintiana. Ainda que penando para armar jogadas, o time conseguiu se compactar mais no ataque, o que possibilitou uma melhor troca de passes. Héctor Hernández, contudo, não recebia a bola e era nulo em tentar abrir espaços para os companheiros infiltrarem.

As entradas de Ryan e Pedro Raul não mudaram a dinâmica da partida de imediato. O Red Bull Bragantino voltou do intervalo novamente com pressão e obrigou que Donelli, mais uma vez, salvasse o Corinthians.

Entretanto, na falha de Juninho Capixaba em afastar um cruzamento, o lateral deixou a bola no pé de Talles Magno. O corintiano bateu de primeira dentro da pequena área e empatou. O gol do Corinthians animou o time paulistano, mas o clima de empolgação logo amornou e foi substituído por lances truncados de ambas as equipes.

Na tentativa de impor mais qualidade, Ramón Díaz colocou em campo Matheuzinho e Yuri Alberto. Na contramão, a chuva de Bragança Paulista aumentava, complicando o futebol. Superando as condições do tempo, o Corinthians viu as substituições darem resultado.

Novamente em cruzamento, Talles Magno encontrou Pedro Raul dentro da área. O atacante cabeceou para a virada. Ele parecia estar em condição irregular, mas Juninho Capixaba, mal posicionado, dava condição. Quando o lateral foi substituído, houve vaias da arquibancada.

O gol foi o primeiro de Pedro Raul desde 9 de abril, quando o Corinthians goleou o Nacional do Paraguai por 4 a 0 pela Sul-Americana. Já eram nove meses sem marcar.

Com a entrada de Carillo e Talles Magno atrás dos atacantes, o Corinthians melhorou. O meio de campo conseguia abrir espaços. Pedro Raul e Yuri Alberto eram procurados e até apareciam com chances de finalização.

O Red Bull Bragantino volta a campo no domingo, contra o São Bernardo, pela segunda rodada, às 16h. No mesmo dia, mas às 18h30, o Corinthians recebe o Velo Clube.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 CORINTHIANS

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes); Jadsom, Lucas Evangelista, John John (Lucas Barbosa) e Vinicinho (Henry Mosquera); Eduardo Sasha (Gustavinho) e Isidro Pitta (Thiago Borbas). Técnico: Fernando Seabra.

CORINTHIANS - Matheus Donelli; Léo Mana (Matheuzinho), Cacá, João Pedro e Hugo; José Martínez, Charles (Ryan) e Alex Santana (Carillo); Talles Magno, Ángel Romero (Yuri Alberto) e Héctor Hernández (Pedro Raul). Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Lucas Evangelista, aos 9 minutos do primeiro tempo; Talles Magno, aos 4, e Pedro Raul, aos 33 do segundo.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Henrique e Lucas Cunha (Red Bull Bragantino) e Alex Santana (Corinthians).

PÚBLICO - 10.289 presentes.

RENDA - R$ 547.290,00

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).