Caixinha exalta postura do Santos em vitória na estreia do Campenato Paulista: 'Time teve alma'

A vitória de 2 a 1 sobre o Mirassol nesta quinta-feira, na estreia do Santos no Campeonato Paulista, foi comemorada pelo técnico Pedro Caixinha, que comandou o seu novo clube pela primeira vez desde que foi contratado. Mais do que os três pontos, o comandante gostou da postura do elenco.

"Equipe teve uma alma muita grande para fazer o resultado e depois manter o placar. A primeira parte foi muito boa e fomos recompensados. O time representou tudo o que nós queremos. A parte física é muito importante e precisamos melhorar. Mas fiquei feliz porque ganhamos de uma grande equipe", afirmou o treinador.

Na entrevista coletiva, Caixinha afirmou que o Santos vai ser movido por objetivos à medida que o trabalho for sendo feito e o elenco estiver evoluído fisicamente.

"Nunca vamos estar 100%. A cada jogo, temos que evoluir. No próximo compromisso vamos ter de melhorar mais. Na partida, o primeiro tempo me agradou muito, mas não existe proposta ofensiva sem risco. Vamos ter de precisar de mais tempo para ter mais coordenação nos movimentos", comentou o comandante que classificou a substituição de Soteldo como forçada.

"No final do primeiro tempo Soteldo sentiu uma entorse no tornozelo. No intervalo, pedi que continuasse por pelo menos mais dez minutos. Alguns jogadores não tinha condição de suportar o jogo inteiro. O João Basso e o Escobar ficaram muito desgastados. Mas mesmo sem ter condições (físicas), o time quis ir para frente", declarou.

Destaque da partida com várias defesas importantes, o goleiro Gabriel Brazão também conversou com os jornalistas. Feliz com o resultado e também pela atuação individual, ele dividiu o mérito da boa estreia santista com o elenco.

"Jogo de muito entrega. Fizemos tudo que propusemos nos treinamentos. É início de temporada, ainda estamos aprimorando a parte física. Senti um pouco o cansaço, mas estou feliz mesmo por ter ajudado o grupo e por ter conquistado essa importante vitória", disse o goleiro.