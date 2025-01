Vasco joga mal, perde pênalti e só empata com Bangu no Carioca

Com mais uma atuação desastrosa, o Vasco continua sem vencer no Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, ficou no empate sem gols diante do Bangu, em São Januário. O time cruzmaltino teve tudo para conquistar os três pontos, mas Jair desperdiçou um pênalti, já no final da partida, defendido pelo goleiro Victor Brasil.

Com o resultado, o Vasco chega a dois pontos nos dois primeiros jogos do Estadual e fica na oitava posição. O Bangu é o lanterna, com um. Na estreia, perdeu para a Portuguesa por 1 a 0.

Foi um primeiro tempo muito fraco em São Januário, de ritmo lento e poucas chances. O Vasco ainda não conseguiu se encontrar na partida e fez uma atuação pior que na estreia, quando empatou com o Nova Iguaçu. As melhores oportunidades foram em um cruzamento de Paulinho que acabou resvalando no travessão e em cabeçada de Luiz Gustavo.

Dos 25 minutos em diante, o Bangu subiu de produção e passou a pressionar mais o time da casa, obrigando o estreante goleiro Daniel Fuzato a fazer boas defesas. Nada o suficiente para mexer no placar, que traduziu muito bem o que foi o primeiro tempo em São Januário.

No segundo tempo, o Vasco foi um pouco melhor, mas ainda sem encantar. Aos 16, Maxime, uma das mudanças do técnico Ramon Lima no intervalo, recebeu na entrada da área e chapou para grande defesa do goleiro Victor Brasil. Logo na sequência, Paulinho também teve a chance de marcar, mas parou no goleiro.

Assim como foi no primeiro tempo, o Bangu cresceu nos minutos finais da etapa complementar e por pouco não marcou em uma lambança da defesa vascaína. Rafael Carioca tentou por cobertura e viu a bola passar muito próximo ao gol.

Para piorar a atuação do Vasco, Jair desperdiçou um pênalti, defendido por Victor Brasil, aos 42 minutos. A penalidade havia sido marcada após toque de mão de João Felipe. Com isso, o duelo terminou sem gols.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Boavista no domingo, às 19h, em Bacaxá. No mesmo dia, às 20h, o Bangu desafia o Volta Redonda, em Moça Bonita.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 0 BANGU

VASCO - Daniel Fuzato; Paulinho Silva, Souza, Luiz Gustavo e Victor Luís; De Lucca (Maxime Dominguez), Zé Gabriel (Jair), JP (Paulinho), Serginho (Andrey) e Bruno Lopes (Jean David); GB. Técnico: Ramon Lima.

BANGU - Victor Brasil; Hygor, Kevem (Admilton), Yuri Garcia e Vitinho; André Castro, Raphael Augusto (Léo Pedro), Moretti (João Felipe) e Lucas Nathan (Ruan Carlos); Macário (Fabinho Polhão) e Rafael Carioca. Técnico: Júnior Martins.

CARTÕES AMARELOS - Serginho (Vasco); João Felipe e Moretti (Bangu)

ÁRBITRO - Jodis Nascimento de Souza.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).