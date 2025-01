Jorge Jesus aguarda resposta de Neymar sobre jogar só dois torneios: 'Espero que ele aceite'

Depois de dizer que considera não incluir Neymar na lista de inscritos do Campeonato Saudita, o técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus, está esperando uma resposta do atacante para saber se ele aceitaria jogar apenas a Liga dos Campeões da Ásia e o Mundial de Clubes. A alternativa é vista como a melhor pelo treinador por causa da condição física do jogador, que mal conseguiu jogar desde que foi contratado pelo time saudita, em meio a lesões.

"Se ele ficar fora da liga, eu conto com ele para as duas outras competições que vamos ter, que é a Champions da Ásia e o Mundial. Agora, não sei se ele vai aceitar ou não. Gostaria que ele aceitasse", disse o treinador português em entrevista ao site GE. "Ele ainda tem muito para dar em termos da Champions da Ásia, tem muitos jogos. Não é o ideal. O ideal era ele estar competindo de três em três dias, mas isso aí também ninguém sabe como vai ser o futuro dele em relação a isso."

Neymar ficou um ano e quatro dias fora de ação após passar por cirurgia no joelho e voltou a jogar em outubro do ano passado. Pouco mais de duas semanas depois, o jogador teve constatada nova lesão, desta vez na coxa e que voltou a afastá-lo. O contrato com o Al-Hilal vai até junho de 2025 e ele pode ser inscrito no Campeonato Árabe até 31 de janeiro.

Em entrevista coletiva na quinta-feira, o treinador português chegou a dizer que Neymar "não tem conseguido acompanhar a equipe fisicamente". Na nova declaração, deu mais detalhes sobre a situação.

"Não é acompanhar fisicamente. Um jogador que está há 15 meses lesionado na Arábia Saudita, no Brasil ou qualquer parte do mundo, tem alguma dificuldade em poder recuperar em competição. Se ele não está jogando tanto, tem mais dificuldade. E ele sabe isso perfeitamente. Eu também estou em uma situação em que não posso inscrever mais jogadores, tenho que tirar alguém. E neste momento, no dia de hoje, tirar um jogador dos oito estrangeiros que o Al-Hilal tem é difícil de fazer", explicou.

De acordo com o regulamento do Campeonato Saudita, os times não podem inscrever mais que dez atletas estrangeiros. Entre os dez, dois têm de ser nascido de 2003 para frente. Nas relações da partidas, o limite de estrangeiros é de oito atletas por clube. Além de Neymar, o Al-Hilal tem o marroquino Bono, o senegalês Koulibaly, os brasileiros Malcom, Marcos Leonardo e Renan Lodi, os portugueses João Cancelo e Rúben Neves e os sérvios Mitrovic e Milinkovic-Savic

Jesus diz não ter tido nenhum problema com Neymar e lamenta as lesões do jogador. "O Neymar eu tive o azar, não tive sorte, de não poder ter trabalhado com um dos melhores jogadores do mundo. O Neymar esteve comigo um mês, se lesionou e há 15 meses que está tentando se recuperar de uma lesão grave que teve no joelho. Ele é um rapaz espetacular. Não tem nada de vedete dentro da equipe, é um rapaz de grupo, é um rapaz adorável de trabalhar."