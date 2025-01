Fifa suspende presidente da federação do Panamá por chamar jogadora de 'gorda'

A FIFA suspendeu o presidente da federação de futebol do Panamá, Manuel Arias, por um comentário indevido direcionado a uma jogadora da seleção do Panamá sobre excesso de peso. O dirigente chamou a meio-campista Marta Cox de "gorda" depois que ela fez comentários críticos sobre a formação da seleção nacional, que se classificou para a Copa do Mundo Feminina de 2023.

"O presidente Arias foi banido por seis meses, até 14 de julho de 2025, durante os quais ele não poderá participar de atividades relacionadas ao futebol federado", disse a federação panamenha de futebol em um comunicado divulgado na quinta-feira à noite.

A proibição remove Arias de uma série de compromissos da seleção masculina na região da Concacaf. Ele não vai ficar à frente da entidade nos jogos da Liga das Nações em março, nas duas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em junho, e no torneio da Copa Ouro nos Estados Unidos, programado para 14 de junho a 6 de julho. O Panamá chegou à final da Copa Ouro masculina de 2023, perdendo a disputa do título para o México.

Arias disse quinta-feira nas redes sociais que sua proibição foi por causa de comentários "infelizes" em março de 2024. "Usei uma linguagem muito infeliz que nunca deveria ser usada", disse o mandatário no X, antigo Twitter.

A federação informou que o vice-presidente Fernando Arce atuará como líder interino até que a proibição expire e reconheceu que ainda há trabalho a fazer no futebol feminino. Cox assinou recentemente com o clube turco Fenerbahce depois de jogar no México pelo Xolos. A jogadora de 27 anos marcou um gol na Copa do Mundo Feminina em uma derrota por 6 a 3 para a França na fase de grupos.