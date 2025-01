Lucas Moraes encerra participação com vitória na última etapa do Rali Dakar; Al Rajhi é campeão

Lucas Moraes encerrou sua trajetória no Dakar 2025 com uma vitória na 12ª e última etapa da competição, que foi disputada nesta sexta-feira, no deserto Empty Quarter, na Arábia Saudita. Ao lado do navegador espanhol Armand Monleón, ele obteve o segundo triunfo nesta edição da prova.

Apesar do bom desempenho, o piloto brasileiro e seu parceiro terminaram na 14ª posição geral devido aos problemas mecânicos enfrentados durante a participação na sexta etapa, realizada no deserto saudita.

O vencedor da 47ª edição do Dakar na classificação geral foi o saudita Yazeed Al Rajhi, que competiu com o navegador alemão Timo Gottschalk. Este foi o primeiro título de Yazeed no Dakar, no qual estreou em 2015. Sua regularidade e o menor índice de problemas, inclusive com o carro, garantiram o título, que foi conquistado por apenas 3min57s de vantagem sobre a dupla segunda colocada (os sul-africanos Henk Lategan e Brett Cummings).

Antes dos problemas enfrentados na sexta etapa, Moraes chegou a ocupar a quinta posição. O paulista não conseguiu esconder a sua satisfação nesta sexta-feira.

"Foi muito bom terminar este Dakar com mais essa vitória, somando dois primeiros lugares neste ano e três na minha carreira desde a estreia, em 2023. O resultado na classificação geral ficou aquém do que a gente esperava, porque tivemos aquele problema na sexta etapa e também alguns erros. Mas o Dakar é assim mesmo, é uma curva de aprendizado. Estão aqui os melhores pilotos, navegadores e equipes do mundo", afirmou Moraes.

Por fim, ele agradeceu o apoio recebido e disse estar recompensado pelo esforço nesta competição que ele classifica como uma das mais desafiadoras. "O Dakar é sempre mega difícil, às vezes meio insano. Mas é um desafio grandioso para qualquer piloto e queremos voltar ano que vem. Obrigado a todos que torceram pela gente, recebi muitas mensagens da galera no Brasil", disse.

Os demais representantes do Brasil na Ultimate foram Marcos Moraes e o navegador Maykel Justo, que estrearam na categoria encerrando no 21º lugar. Marcelo Gastaldi, que teve como navegador o francês Andrien Metge, terminou no 15º posto. Ao lado do navegador Maykel Justo, Marcos Moraes finalizou em 21º. Na categoria Challenger, o navegador Cadu Sachs conquistou o vice-campeonato ao lado do piloto português Gonçalo Guerreiro.