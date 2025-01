Eintracht Frankfurt conquista a 3ª vitória seguida e mantém perseguição aos líderes no Alemão

O Eintracht Frankfurt continua a sua perseguição aos líderes no Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, o time do técnico Dino Toppmoller obteve a terceira vitória seguida no torneio e derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 0, em partida válida pela 18ª rodada da competição. O resultado positivo, além de garantir o terceiro lugar, deixa a equipe anfitriã a apenas dois pontos do vice-líder Bayer Leverkusen (36 a 38). O Bayern de Munique comanda a tabela (42).

Já o Borussia, que vem cumprindo campanha irregular até aqui, continua longe do topo e aparece apenas na décima colocação com 25 pontos. A equipe agora busca a reabilitação no torneio no próximo dia 25 (sábado), diante do Werder Bremen. O Eintracht entra em campo no dia seguinte. No domingo, a equipe tenta mais um resultado positivo jogando no estádio do Hoffenheim.

O jogo teve um primeiro movimentado. E foi justamente nos 45 minutos iniciais que os mandantes abriram o placar. Em um rápido contra-ataque, Rasmus Kristensen foi acionado na direita e deu um passe na medida para Hugo Ettike. Com um leve toque, ele só tirou do goleiro para fazer 1 a 0, aos 18 minutos.

Na base da pressão, o Eintracht quase ampliou em mais um ataque com Ettike. Na finalização, o atacante acertou a trave do adversário. Desorganizado em campo, o Borussia Dortmund recuou o time para não sofrer mais gols antes de seguir para o intervalo.

Na etapa final, o panorama mudou um pouco. Os anfitriões passaram a jogar com a vantagem a seu favor e apostaram nos contra-ataques. E foi dessa maneira que saiu o segundo gol. Oscar Hojlund invadiu a área e tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 0 nos acréscimos.