Iga Swiatek humilha Emma Raducanu e vai às oitavas de final do Aberto da Austrália

Não é de hoje que Iga Swiatek celebra vitórias massacrantes diante de suas rivais. Mas, contra uma campeã de Grand Slam, os jogos costumam ser mais equilibrados, diferentemente do que ocorreu nesta sexta-feira à noite (sábado de manhã em Melbourne). Pela terceira fase do Aberto da Austrália, a número 2 do mundo humilhou a britânica Emma Raducanu, vencendo por 6/1 e 6/0.

Raducanu, vencedora do US Open em 2021, acreditava em duelo equilibrado por vaga nas oitavas e disse que enfrentar Swiatek seria um bom parâmetro para saber o nível atual de seu tênis. Vai ter de esquecer o confronto na Austrália ou desiste da modalidade.

Curiosamente, a partida não foi rápida, apesar do placar. Swiatek precisou de 1h11 para eliminar a britânica. Muito pelos games mais longos nos saques da rival. Raducanu salvou dois break points quando perdia por 1 a 0, para fazer seu único ponto na partida. Depois, Viu a polonesa enfileirar 10 games seguidos em uma das vitórias mais fáceis em uma terceira fase de Grand Slam.

"Eu simplesmente gostei de jogar. Dei alguns golpes e pensei depois: 'é para isso que eu treino'. Para jogar esse tipo de golpe. É por isso que eu realmente gostei da partida de hoje. Eu me senti bem confiante", festejou Swiatek. "No final eu poderia forçá-la ainda mais. Converter todos aqueles break points também foi importante. Estou feliz com o desempenho de hoje", completou.

Depois de cair precocemente na edição passada, a polonesa volta às oitavas do Aberto da Austrália pela quinta vez na carreira. Realizando um ano bom, ela chega à sétima vitória em oito jogos disputados.

