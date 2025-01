Botafogo busca segunda vitória no Carioca em Saquarema diante do Sampaio Corrêa

Após um começo no Campeonato Carioca que não animou os seus torcedores, o Botafogo quer dar sequência à sua volta por cima diante do Sampaio Corrêa, neste sábado, no estádio Lourivaldão, pela terceira rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do torneio.

No último jogo, o Botafogo enfrentou em casa a Portuguesa e venceu por 2 a 0, se recuperando da derrota na estreia, por 2 a 1, para o estreante Maricá. Por outro lado, o Sampaio Corrêa perdeu para o atual vice-campeão Nova Iguaçu por 1 a 0, no Laranjão.

Ainda sem o grupo principal à disposição, o Botafogo continua com um elenco alternativo nestas primeiras rodadas. Recentemente, a diretoria do clube "driblou" uma polêmica nos bastidores envolvendo o pagamento atrasado referente à premiação da Copa Libertadores. Com a situação acertada com o grupo principal, o clima em General Severiano ficou mais leve para os jovens entrarem em campo com uma pressão menor.

A principal dúvida para o confronto segue com Jeffinho, que ainda não foi relacionado para nenhuma partida. O atacante já se reapresentou e está treinando para a sequência da competição, mas a comissão técnica prega cautela com o "retorno em definitivo" do jogador, que está praticamente desde maio sem jogar por conta de uma lesão na coxa direita. Durante este período, ele atuou apenas no dia 21 de novembro, contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Na ocasião, ficou em campo apenas 24 minutos.

Carlos Leiria, técnico do sub-23 e que está à frente do profissional como interino, destacou a evolução do time após a vitória sobre a Portuguesa. "Quero valorizar justamente o que a nossa equipe fez de positivo. Fomos agressivos, buscamos o ataque a todo momento. Acredito que passada a estreia, isso nos favoreceu, de fato. Conseguimos mostrar desenvoltura e até com perfil da competição. Foi importante mostrar o plano de jogo. É parabenizar os jogadores pela atitude e pela parte competitiva. Estou bem contente", afirmou Leiria.

O Sampaio Corrêa não terá o seu técnico na beira do campo. Alfredo Sampaio cumprirá suspensão e a sua equipe será comandada pelo auxiliar Josimar Ferreira.

O treinador utilizou os mesmos atletas na linha defensiva nas duas primeiras rodadas do Carioca. Apesar do resultado negativo na última rodada, a estratégia deve ser mantida pelo terceiro jogo consecutivo.

A maior dúvida está no ataque. Na estreia, o experiente Elias, que tem 38 gols em 67 jogos com a camisa do time de Saquarema, foi o titular. No entanto, o atleta não começou o último jogo e foi substituído por Iacovelli. O time ainda não balançou as redes.

O técnico Alfredo Sampaio espera um time ofensivo na sequência, com um futebol competitivo e vistoso. "O futebol é para ser jogado com qualidade. A nossa ideia de jogo é que seja uma equipe técnica, que jogue vertical e que tenha coragem para jogar. Futebol é para ser jogado com alegria e com confiança. Portanto, a minha expectativa é que a nossa equipe tenha essa característica e jogue um bom futebol. Um futebol competitivo, mas com bastante qualidade e respeitando as movimentações táticas."

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA X BOTAFOGO

SAMPAIO CORRÊA - Zé Carlos; Eliandro, Marreta, Thuram e Guilherme; Dantas (Daniel Vançan), Gabriel Agú e Luan; Max, Rafael Pernão e Iacovelli (Elias). Técnico: Josimar Ferreira (Auxiliar).

BOTAFOGO - Raul; Newton, Kawan, Serafim e Rafael Lobato; Patrick de Paula, Kauê e Vitinho; Yarlen, Carlos Alberto e Matheus Nascimento. Técnico: Carlos Leiria (interino)

ÁRBITRO - Lucas Neves Borja de Almeida.

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Estádio Lourivaldão, em Saquarema (RJ).