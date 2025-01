Sinner despacha Giron e avança às oitavas do Aberto da Austrália; Fritz é eliminado

Número 1 do mundo, Jannik Sinner confirmou o favoritismo e avançou às oitavas de final do Aberto da Austrália ao derrotar o americano Marcos Giron por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, em 1h59min de partida. Esta foi a décima vitória consecutiva do italiano no torneio. Não à toa, ele é o atual campeão.

Os números de Sinner são impressionantes. O italiano venceu 32 das suas últimas 33 partidas, sendo 17 vitórias consecutivas. Ele também levou a melhor em 35 dos últimos 36 sets que disputou, consolidando seu status como líder do ranking da ATP. A última derrota ocorreu na final de Pequim, quando foi superado pelo espanhol Carlos Alcaraz.

O adversário de Sinner nas quartas de final sairá do confronto entre o dinamarquês Holger Rune, número 13 do mundo, e o sérvio Miomir Kecmanovic, 51º, que se enfrentam ainda neste sábado. O dinamarquês costuma ser uma "pedra no sapato" do italiano. Em quatro confrontos, cada um venceu duas vezes.

Neste sábado, Sinner foi dominante desde o primeiro set e conseguiu uma quebra logo no serviço inicial de Giron, o que abalou o americano. Com um saque potente e ótimas devoluções, o italiano não demorou a abrir uma vantagem de 4/1 e soube administrá-la para sair na frente no duelo.

Giron tentou se reerguer e começou o segundo set mais empolgado, chegando até a ficar à frente no placar, mas sofreu com o saque de Sinner, que acertou seis dos oito aces que disparou durante a partida. Confirmando todos os seus serviços, Sinner venceu por 6/4, abrindo 2 a 0 no confronto.

No terceiro set, Sinner sofreu sua primeira quebra, mas foi arrasador em seguida. O italiano ganhou quatro games consecutivos, o que lhe garantiu a vitória sem maiores dificuldades e com certa facilidade. Giron "cutucou a onça" e acabou sendo castigado no final.

FRITZ É ELIMINADO

Número 4 do mundo, o americano Taylor Fritz foi surpreendido neste sábado ao ser eliminado do Aberto da Austrália pelo francês Gael Monfils, de 38 anos. Após 3h08 de partida, Fritz perdeu por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5, 7/6 (7/1) e 6/4.

Fritz viu cair sua invencibilidade contra jogadores franceses, já que havia vencido os últimos cinco confrontos. Monfils também se vingou da derrota sofrida para o americano no Aberto da Austrália de 2019.

O francês se tornou o segundo atleta mais velho a chegar às oitavas de final do Aberto da Austrália desde 1988. Esse feito só havia sido alcançado por Roger Federer, que tinha 38 anos e 178 dias. Na próxima fase, Monfils enfrentará o também americano Ben Shelton, que venceu o italiano Lorenzo Musetti por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6, 6/4 e 7/6 (7/5).