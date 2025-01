Fortaleza anuncia Gastón Ávila por empréstimo junto ao Ajax até o final da temporada

O Fortaleza continua apostando forte no mercado, especialmente no ano em que retornou à Copa Libertadores. O clube anunciou neste sábado a contratação do zagueiro Gastón Ávila, por empréstimo junto ao Ajax, da Holanda, até dezembro de 2025, com opção de compra ao final do contrato.

Natural de Rosário, na Argentina, Gastón iniciou sua carreira nas categorias de base do Rosario Central. Suas boas atuações fizeram com que fosse contratado pelo Boca Juniors, onde ganhou a chance de integrar as seleções de base da Argentina.

Foi promovido à equipe principal do Boca Juniors em 2020, fazendo parte do grupo campeão da Copa da Liga e do Campeonato Argentino. No entanto, teve poucas oportunidades no time titular e foi emprestado ao Rosario Central, antes de se aventurar na Europa. Passou pelo Royal Antwerp, da Bélgica, e pelo Ajax, da Holanda. Na última temporada, fez apenas 12 jogos.

"É um zagueiro jovem, com boa saída de bola, mas também tem características que permitem atuar como lateral-esquerdo. Surgiu muito bem no futebol argentino quando era muito jovem, jogou no Boca, passou pelo futebol belga e foi contratado pelo Ajax na tentativa de substituir Lisandro Martínez, que foi vendido para o Manchester United", disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, que também revelou uma conversa entre o atleta e o técnico Juan Vojvoda.

"Ele teve um problema com lesão, já está curado, e o Fortaleza viu essa oportunidade. Vojvoda tem lembranças da sua infância como jogador, atuando em Rosário, cidade do técnico. Em uma boa conversa entre eles, ficou claro que o Fortaleza seria o clube ideal para ele recuperar sua carreira em alto nível. É um zagueiro canhoto, sua principal função, mas também tem a qualidade de atuar como lateral-esquerdo, o que é importante", destacou Paz.

O diretor de futebol do clube, Alex Santiago, também comentou a chegada do atleta, revelando que Gastón Ávila era um desejo antigo do Fortaleza. "É um jogador que vem sendo monitorado pelo Fortaleza desde a época em que estava no Boca Juniors. Ele se destacou muito no cenário sul-americano e foi campeão com o Pól Fernández em 2022. Temos a certeza absoluta de que estamos contratando um atleta motivado, que quer vir para ajudar o Fortaleza, e também que o clube será fundamental para sua evolução na carreira", afirmou Santiago.

No Fortaleza, o defensor disputará posição com Cardona, Titi, Brítez e Kuscevic, ex-Palmeiras. O clube também monitora a situação de David Luiz, que deixou o Flamengo ao final da última temporada.

O Fortaleza se prepara para a estreia no Campeonato Cearense, que será diante do Horizonte, no dia 25 de janeiro, às 16h30, no Estádio Domingão.