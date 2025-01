Curry faz elogios a Gui Santos nos Warriors: 'O cara que mais trabalha no time'

Gui Santos recebeu uma oportunidade como titular do Golden State Warriors na partida da última quarta-feira. A equipe bateu o Minnesota Timberwolves por 116 a 115, em grande duelo pela temporada regular da NBA.

O brasileiro esteve em quadra por 21 minutos, terminando a partida com cinco pontos, sete rebotes e três assistências. Gui Santos recebeu elogios do astro Stephen Curry, seu companheiro no Golden State Warriors.

"Ele apenas joga com esforço. É tudo que você pode pedir a ele. Ele está descobrindo qual é o papel dele e como pode ajudar o time. Honestamente, acho que ele é o cara que mais trabalha no time. E isso se destaca", disse Curry em entrevista coletiva.

"À medida que ele vai ganhando experiência, é legal vê-lo fazer algo que chamamos de 'controlar o incontrolável'. Ele faz isso consistentemente. Ele vai ser recompensado por isso, e o nosso time será beneficiado", prosseguiu.

Gui Santos está na principal liga de basquete do mundo desde a temporada de 2023/2024. O ala brasileiro de 22 anos tem jogado com mais regularidade e feito boas atuações.

O Golden State Warriors volta a atuar neste sábado, 18, às 22h30 (de Brasília), fora de casa, contra o Washington Wizards. Os Warriors estão na décima colocação da Conferência Oeste, na zona de playin da NBA.