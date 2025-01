Abel reconhece erros do Palmeiras e vê necessidade de centroavante: 'Precisamos nos esforçar'

O empate de 1 a 1 diante do Noroeste neste sábado, em Bauru, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, foi encarado como um resultado justo pelo treinador português Abel Ferreira, que viu seu time cometer muitos erros e valorizou a entrega do rival. Na coletiva, ele admitiu ainda a necessidade de um centroavante.

"A nossa dinâmica não foi boa. Cometemos erros, não conseguimos dar andamento às jogadas e fizemos um jogo 'embrulhado'. Isso é normal porque estamos em fase de pré-temporada e a parte física faz muita diferença. O Noroeste esteve muito bem e acho que o resultado foi justo", comentou o técnico.

Em relação à reposição de jogadores, o comandante pediu à diretoria que os esforços sejam direcionados neste sentido. "Vamos ficar de olho em possíveis saídas para repor. Gosto muito da base, mas não são só garotos que vão nos sustentar. Precisamos de um esforço dentro do clube para que a equipe continue competitiva", disse.

Apesar do tom resignado na entrevista, Abel deixou claro que a conquista do Estadual é o objetivo da comissão técnica. "Estou disputando o quarto ou quinto Paulista e sei como é difícil jogar fora de casa. Em um contexto de Europa, eu diria que estamos aqui para preparar a equipe. Mas a verdade é que estamos em uma competição e vamos fazer de tudo para ganhar", declarou.

Questionado sobre a melhora do Palmeiras no decorrer do jogo, o treinador disse que a mudança de postura aconteceu após ele ter errado no momento de escalar os atletas. "Vou admitir uma coisa. O problema não foram os jogadores, mas eu que não escalei as peças nas posições certas. Depois eu corrigi e a melhor foi natural".

Autor do gol de empate em Bauru, o jovem Thalys ganhou elogios do chefe na coletiva. "Neste momento é nosso melhor atacante". Ao se referir aos garotos da base que estão treinando com os profissionais, ele exigiu uma postura competitiva e disse que está pronto para apoiar os atletas que estão subindo. "Quero que eles se sintam audazes e corajosos para tirar o lugar dos outros", disse.

O Palmeiras volta campo pelo Estadual no meio de semana e terá um clássico pela frente. Na quarta-feira, o encontro vai ser diante do Santos, às 21h35, na Vila Belmiro