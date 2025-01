Portuguesa cede o empate para o Novorizontino e frustra despedida do Canindé

O "até breve" da Portuguesa com o seu estádio Canindé foi um grande balde de água fria no torcedor, que queria a vitória para marcar a despedida da sua casa. No último jogo antes da reforma de modernização, o time lusitano chegou a ir para o intervalo com 2 a 0 no placar, mas cedeu o empate por 2 a 2 na segunda etapa para o Novorizontino, neste sábado, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.

Foi o primeiro ponto de ambos os times no Estadual. Na estreia a Portuguesa perdeu para o Palmeiras, por 2 a 0, e agora ocupa o terceiro lugar do Grupo B. Já o Novorizontino foi superado pela Ponte Preta na primeira rodada, por 1 a 0, e ocupa a segunda colocação do Grupo C.

A Portuguesa se despediu momentaneamente do Canindé, onde foi a sua casa por 53 anos. Após a venda da SAF por R$ 1 bilhão para um grupo de investidores, o estádio Dr Oswaldo Teixeira Duarte irá passar por uma modernização e promete ser uma das arenas mais modernas do País. O clube ainda não informou onde irá mandar seus jogos no restante da temporada.

Embalado pela torcida e disposto a deixar uma última memória para o Canindé, a Portuguesa entrou em campo pilhada e impondo um bom ritmo de jogo. Daniel Júnior recebeu na área e foi calçado por Patrick. De pênalti, Cristiano abriu o placar, aos 21 minutos.

Mesmo com a vantagem, a Portuguesa não diminuiu a intensidade. Marcando pressão na saída de bola, Cristiano aproveitou a falha da defesa do Novorizontino e serviu Maceió, que encheu o pé para ampliar aos 30. Depois de abrir vantagem, a Portuguesa tirou o pé, o Novorizontino até equilibrou as ações, mas levou pouco perigo ao gol adversário.

Na segunda etapa, com um minuto o Novorizontino diminuiu o marcador. Pedro Balotelli que entrou no intervalo cabeceou para o chão para marcar. O gol colocou fogo na partida. O time visitante passou a crescer e arriscar mais. Vendo o time cair fisicamente, a Portuguesa mexeu no meio de campo.

Recolocando a partida nos eixos, os donos da casa conseguiram controlar o ímpeto do adversário e passaram a cadenciar a partida. Na reta final, a Portuguesa relaxou e cedeu o empate. Patrick cruzou e Pablo Dyego entrou na área sem marcação para testar e deixar tudo igual, aos 40. Até o apito final foi de pressão dos donos da casa, que perderam um gol incrível nos acréscimos, para frustração de seu torcedor.

Na próxima rodada, a Portuguesa vai até Campinas, onde visita a Ponte Preta, às 20h, no estádio Moisés Lucarelli. Já o Novorizontino abre a terceira rodada, na terça-feira, às 19h30, contra a Inter de Limeira, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 2 X 2 NOVORIZONTINO

PORTUGUESA - Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex (Maurício) e Lucas Hipólito; Hudson (Tauã), Fernando Henrique (Barba) e Daniel Júnior (Iago Dias); Cristiano, Henrique Almeida (Renan Peixoto) e Maceió. Técnico: Cauan Almeida.

NOVORIZONTINO - Jordi; Rodrigo Soares (César Martins), Rafael Donato, Patrick e Patrick Brey (Pedro Balotelli); Luís Oyama (Fábio Matheus), Willian Farias, Igor Formiga (Bruno José) e Marlon (Airton); Pablo Dyego e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Cristiano, aos 21, Maceió, aos 30 minutos do primeiro tempo. Pedro Balotelli, com um minuto, Pablo Dyego, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Daniel Júnior, Alex Silva, Alex e Renan Peixoto (Portuguesa); Airton e Fábio Matheus (Novorizontino).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA - R$ 395.490,00.

PÚBLICO - 9.193 torcedores.

LOCAL - Canindé, em São Paulo (SP).