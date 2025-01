São Paulo bate Cruzeiro e é o primeiro semifinalista da Copa São Paulo

O São Paulo está garantido nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Na noite deste sábado, pelas quartas de final da competição de base, o time paulista encarou o Cruzeiro no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, e em um duelo muito disputado, bateu o adversário mineiro por 3 a 1, com destaque para o artilheiro Ryan Francisco. Com a classificação, o São Paulo agora aguarda para conhecer seu adversário na semifinal, que será conhecido no duelo entre Ferroviária e Criciúma.

Como esperado, o clássico nacional começou agitado. Logo no primeiro minuto de jogo, Alves recebeu na esquerda e cruzou na medida para Ryan Francisco, que de cabeça, mandou no ângulo e abriu o marcador para o São Paulo.

Após sofrer o gol, os mineiros se lançaram ao ataque e conseguiram reagir. Aos 14, Fernando tocou de letra para Kauã Prates, que encheu o pé e igualou o marcador. Entretanto, a alegria do Cruzeiro não durou muito. Aos 27, Ferreira recebeu na entrada da área e mandou no canto, sem chances para o goleiro adversário, levando o São Paulo em vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou a pressionar o adversário, mas parou em milagres de João Pedro, que evitou gols de Fernando e Cauan Baptistella. Entretanto, quem voltou a comemorar foi o São Paulo. Aos 29, em jogada muito bem trabalhada da direita, Ryan Francisco recebeu livre na área e anotou o terceiro do time paulista na partida, dando números finais ao placar e selando a classificação.

Neste domingo, a emoção continua a partir das 21h30, quando Corinthians e Vasco medem forças no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, simultaneamente a Palmeiras e Grêmio, que se enfrentam na Arena Barueri, onde os últimos classificados serão conhecidos.

Confira todos os jogos das quartas de final:

São Paulo 3 x 1 Cruzeiro

Sábado

21h30

Criciúma x Ferroviária

Domingo

21h30

Palmeiras x Grêmio

Corinthians x Vasco